“Arriverà” è il nuovo singolo del cantante coriglianese Francesco Gilberti

CORIGLIANO ROSSANO (Cs) – È on line da questa notte l’ultimo brano pop del giovane artista coriglianese Francesco Gilberti. Dopo i successi raccolti con i componimenti “In ogni parte di me” e “Scrivo di te”, l’interprete jonico ha lanciato l’ultimo singolo dal titolo “Arriverà”. Lo scorso mese di febbraio, inoltre, Gilberti ha partecipato a “Casa Sanremo” al format riservato alle nuove promesse del mondo canoro come unico rappresentante per la Calabria. «Questo pezzo- ha spiegato il cantante coriglianese- trova la sua ispirazione proprio dall’esperienza maturata in terra ligure. Il singolo “Arriverà” ha una trama ispiratrice che indica un sogno, una gioia, una speranza, un amore inaspettato ma allo stesso tempo una svolta professionale. È un componimento dove ognuno può ritrovare speranze e ambizioni personali. Il brano è inedito ed è frutto di un lavoro di ben otto mesi.

La clip è stata realizzata al “Metropol” di Corigliano grazie alla disponibilità della famiglia Cicero che ha condiviso il progetto e a cui va un particolare ringraziamento. Copertina, foto e video sono state realizzate dalla “Fototecnica Pirozzolo” a cui va un plauso per il particolare lavoro svolto e in particolare nella persona di Carmine. Mi auguro che il brano “Arriverà” possa ricalcare la popolarità dei precedenti singoli mentre per il prossimo avvenire sono in programma altri progetti. Tutto finalizzato all’uscita del primo album, previsto per la prossima estate, dove ritroveremo anche due o tre cover. Sono soddisfatto- ha concluso Gilberti- perché la canzone sarà diffusa non solo in Italia e sul web ma anche in radio europee e nella fattispecie in Germania e soprattutto in Francia dove esiste addirittura un fans club».

Il brano si può trovare già su youtube al link https://youtu.be/4GcokcgeLAs e a breve anche sui digital store. Il singolo “Arriverà” è prodotto da “Purple Studio” mentre gli autori e compositori del brano sono Giulio Iozzi e Alessandro Secci. Il giovane e determinato cantante coriglianese, con l’uscita di questo nuovo singolo, continua a coltivare la sua più grande passione di sempre proseguendo spedito un’affascinante avventura che ci si augura possa coincidere sempre più con l’ascesa nel mondo della musica.

Crist. Fiorent