Cyber Monday vs Black Friday: due facce dello stesso shopping

Quando si parla del connubio shopping e attenzione al portafoglio, ci sono appuntamenti che è pressoché fondamentale segnare sull’agenda. Tra questi spiccano senza dubbio il Cyber Monday e il Black Friday, due momenti dell’anno in cui fare acquisti intelligenti può portare a risparmi significativi.

Il Cyber Monday è stato ideato vent’anni fa dalla National Retail Federation come naturale estensione del Black Friday. In un periodo in cui lo shopping online era ancora agli albori, si cercò una soluzione alternativa per chi desiderava evitare le lunghe code nei negozi tradizionali tipiche del venerdì nero.

Un interrogativo comune riguarda la differenza tra i due eventi e quale possa risultare più vantaggioso. Il Black Friday coinvolge una vasta gamma di prodotti, dall’abbigliamento alla casa, dall’elettronica di consumo agli accessori, mentre il Cyber Monday si concentra in particolare sul settore tecnologico, anche se non mancano sconti su altri articoli.

Come dimostra la sezione dedicata a sconti e offerte per il Cyber Monday di Topnegozi, le opportunità non mancano: si spazia dai negozi online di giocattoli, ai gioielli e all’abbigliamento sportivo, fino ai principali e-commerce di brand tecnologici internazionali. Qui è possibile acquistare smartphone, smartwatch, tablet, console di videogiochi e altri dispositivi elettronici sia nuovi sia ricondizionati, con prezzi davvero competitivi.

I portali dedicati ai codici sconto sono alleati preziosi per gestire al meglio gli acquisti. Topnegozi, in particolare, rappresenta il principale riferimento in Italia, grazie a quasi vent’anni di esperienza, a un’ampia rete di partner affidabili e a codici sconto esclusivi.

Il Cyber Monday poi è anche il momento giusto per gadget tecnologici di uso quotidiano, dalle cuffie bluetooth ai dispositivi smart per la casa, senza dimenticare accessori per l’informatica e strumenti per il lavoro da remoto. Per sfruttare al massimo le offerte è consigliabile fare una lista dei prodotti desiderati, fissare un budget realistico e sostenibile, preferibilmente trasferito su una carta prepagata, e analizzare con calma le promozioni disponibili.

Alcuni codici si attivano solo al raggiungimento di una determinata soglia di spesa, il che può essere utile per chi intende fare scorta di articoli specifici. Organizzarsi in anticipo, monitorare le offerte e affidarsi a portali sicuri come Topnegozi consente di vivere il Black Friday e il Cyber Monday in maniera intelligente, senza rischi e con il massimo vantaggio economico.