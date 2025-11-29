Cosenza, Rosito alla guida del Circolo della Stampa: riconferme e novità

Il giornalista professionista Franco Rosito è stato confermato alla presidenza del Circolo della Stampa “Maria Rosaria Sessa” di Cosenza. La nomina è arrivata all’unanimità dal nuovo Consiglio direttivo del Circolo, eletto lo scorso 15 novembre.

Successivamente, il Consiglio direttivo ha proceduto al rinnovo delle cariche, riconfermando Monica Perri alla vicepresidenza e nominando Giuseppe Di Donna vicepresidente vicario.

Per quanto riguarda gli altri incarichi interni, Franca Ferrami è stata confermata segretaria del Circolo, mentre Roberto Barbarossa è stato nominato tesoriere. Del direttivo fanno parte, con la carica di consiglieri, anche Enzo Pianelli e Antonio Lopez, nuovi ingressi scaturiti dall’assemblea del 15 novembre.

Nel corso della mattinata si è provveduto anche al rinnovo delle cariche del collegio dei revisori dei conti e del collegio dei probiviri. Francesco Mannarino è stato confermato presidente del collegio dei revisori, del quale fanno parte anche Romolo Cozza e la new entry Rino Giovinco.

Per il collegio dei probiviri è stato confermato presidente l’uscente Franco Segreto, mentre i nuovi componenti indicati sono Gianluca Pasqua e Carmelita Brunetti, anch’essi eletti nell’assemblea del 15 novembre.