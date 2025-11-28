Open Day dell’ITS Academy Elaia Calabria: in partenza i nuovi percorsi per destination e sport events management

Grande interesse e molte novità all’ultimo Open Day dell’ITS Academy Elaia Calabria nella sede formativa di Cosenza. L’iniziativa ha richiamato numerosi giovani, studenti, ma anche adulti interessati alla nuova offerta formativa dedicata al settore del turismo e delle attività culturali.

L’ITS Elaia Academy, da anni punto di riferimento per la formazione terziaria professionalizzante, mira a confermare l’80% di occupabilità per gli studenti che completeranno con successo i percorsi. Durante l’Open Day sono stati illustrati i due percorsi post-diploma che partiranno a breve a Cosenza: Turismo Esperienziale & Destination Management, che permette di acquisire la qualifica di Tecnico superiore per la progettazione, sviluppo e promozione dell’offerta della filiera turistica; Turismo Sportivo & Sport Event Management, con qualifica di Tecnico superiore per lo sviluppo dei processi di gestione dell’offerta delle filiere turistiche e culturali.

Due opportunità formative gratuite che rispondono alla crescente domanda di figure professionali specializzate nella valorizzazione del territorio, nella creazione di esperienze innovative e nell’organizzazione di eventi.

All’incontro sono intervenuti: Giovanni Cuconato, responsabile del Centro per l’Impiego di Cosenza; Teresa Aloi, referente Settore ITS e Alta formazione del Dipartimento Lavoro della Regione Calabria; Michele Capalbo, direttore dell’ITS Elaia Academy; Francesco Manna, delegato CONI Cosenza; Giuseppe Palmieri, delegato FISAR Cosenza; Ferdinando Pagliarulo, docente della Fondazione ITS Elaia Academy. I relatori hanno illustrato contenuti, modalità di accesso, sbocchi occupazionali e opportunità offerte dal ITS Academy, sottolineando l’importanza della formazione tecnica avanzata per lo sviluppo del territorio.La mattinata ha rappresentato un momento di confronto e orientamento per tanti giovani alla ricerca di un percorso formativo concreto e immediatamente spendibile nel mercato del lavoro.

L’Open Day ha permesso ai partecipanti di approfondire i programmi didattici, conoscere i docenti e ricevere informazioni sulle iscrizioni.