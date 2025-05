Dal 15 al 17 maggio a Castrovillari c’è il “Calabria Wine Design Festival”: viaggio tra vino, arte, design e paesaggio

Da giovedì 15 a sabato 17 maggio, Castrovillari ospita la prima edizione del “Calabria Wine Design Festival”, un evento che unisce vino, arte, design e paesaggio per raccontare e valorizzare le eccellenze calabresi in chiave contemporanea e culturale.

Calabria WINE Design Festival, promosso dalla Società Scientifica Riagita, dalla Regione Calabria Assessorato all’Agricoltura, dall’ARSAC, dal Comune di Castrovillari, dal GAL Pollino, con la collaborazione organizzativa di CCP Compagnia Comunicazione Progetto srls, il coinvolgimento di riviste e quotidiani regionali e nazionali, vedrà protagonisti per l’intero fine settimana, professionisti del settore, enologi, gastronomi, esperti di moda e dello spettacolo, Designer, Creativi che hanno curato originali campagne per aziende vitivinicole e cantine d’autore, inoltre giornalisti che hanno narrato storie intorno al vino, Architetti e cantine d’autore in Italia.

Un’esperienza immersiva tra vino e creatività, design, architettura, cibo, giornalismo ed esperienze di genere. Un viaggio culturale, creativo e sensoriale tra Masterclass guidate, dibattiti, eventi con le cantine invitate, chef locali, momenti di socialità.

La città di Castrovillari, con i suoi luoghi e lo storico Protoconvento Francescano, che ospita l’evento, saranno il palcoscenico perfetto per questa celebrazione di segni e sensi.

Il tema portante di questa prima edizione è: “Il Turismo della Terra: vino, agricoltura, cibo, archeologia, arte, design, un concetto che promuove un Altro Turismo, lento e consapevole, in contrapposizione all’overtourism e orientato alla scoperta autentica del territorio. Questo approccio ispira mostre, installazioni e performance, oltre a interventi e laboratori aperti agli studenti del Liceo Artistico di Castrovillari, dell’Alberghiero e di altri istituti scolastici, in un dialogo diretto con designer, aziende e protagonisti del festival.

Tre giornate di mostre, incontri, degustazioni, esposizioni e confronti sul Design come leva strategica per comunicare il paesaggio, la storia, la cultura materiale e immateriale della Calabria.

E’ importante ricordare che i luoghi del Calabria WINE Design Festival, che si spingono fino allo Jonio e alle sue coste, sono quelli di un importante patrimonio storico-culturale, che annoverano come riferimento la Magna Grecia attraverso il mito di Enotrio e della vite, così come quello greco di Dioniso, dio del vino, delle feste, del teatro.

Un racconto corale che parte dalla terra e dal vino per costruire un modello di sviluppo sostenibile e identitario, in cui il Design diventa leva strategica di crescita per le aziende e i territori.

La Società Scientifica Riagita, promotrice e organizzatrice di Calabria Design Festival, forte dell’esperienza nei campi del Design e Architettura, del Paesaggio, della Grafica e Comunicazione, intende promuovere un Festival in cui Vino e Design si configurino come occasione di rilancio dell’attività enologica calabrese, attraverso confronti e strategie per una maggiore originalità, competizione e innovazione delle produzioni alle quali il Design, nel suo insieme, può contribuire. L’idea di fondo nasce dalla convinzione che il Design, applicato agli alimenti, è in grado di rendere il prodotto capace di catturare l’attenzione ed evocare anche una reazione sensoriale.