WingFoil National Grand Slam 2025: prima giornata di regate a Gizzeria, De Amicis davanti a tutti

La giornata inaugurale ha visto 35 dei migliori rider italiani sfidarsi in un contesto naturale straordinario, caratterizzato da condizioni meteorologiche ideali, che hanno confermato ancora una volta l’Hang Loose Beach di Gizzeria come punto di riferimento per gli sport acquatici in Italia.

Organizzato dal Circolo Velico Hang Loose in collaborazione con CKWI (Classe Kitefoiling e Wingsport Italia) e FIV (Federazione Italiana Vela), questo evento celebra l’avvincente disciplina del wingfoil, nata dal mix perfetto di kite surf e windsurf. Otto prove emozionanti hanno caratterizzato la giornata, con percorsi selezionati dal comitato di regata in base alle condizioni del vento, seguendo le normative della Federazione Italiana Vela.

I rider hanno gareggiato con straordinaria determinazione e abilità, riuscendo a catturare l’attenzione di un pubblico numeroso e appassionato. Risultato straordinario per il napoletano De Amicis che, con 8 gare su 8, si aggiudica il primo posto, seguito da Gioele Incani e Michele Capitani terzo, con i punti guadagnati in questa gara che saranno decisivi per le classifiche finali nelle categorie Open, Youth e Master.

Questo evento non è dedicato esclusivamente agli atleti professionisti: Gizzeria offre un’opportunità imperdibile anche per amatori e neofiti, che potranno mettersi alla prova durante l’Hang Loose Wing Contest, in programma per sabato e domenica.

In parallelo alle gare, l’Hang Loose Foil Village ha aperto le sue porte, accogliendo un’area espositiva dedicata alle aziende del settore, pronte a presentare le ultime innovazioni tecnologiche e soluzioni all’avanguardia per il wingfoil. Ad arricchire l’atmosfera, momenti di socializzazione come l’aperitivo serale con musica live, offrendo così l’occasione ideale per scambi di idee e networking tra partecipanti e visitatori.

Il Grand Slam prosegue fino a domenica 4 maggio, promettendo emozioni e adrenalina a profusione. Non perdere l’appuntamento a Gizzeria per vivere e condividere la passione per uno sport in continua evoluzione!

CLASSIFICA DELLA PRIMA GIORNATA

1. Ernesto De Amicis

2. Gioele Incani

3. Michele Capitani

PROGRAMMA WING FOIL NATIONAL GRAND SLAM

Venerdì 2 maggio

Ore 10:00: Apertura Hang Loose Foil Village

Ore 12:00: Inizio gare – WingFoil National Grand Slam

Ore 17:00: Premiazioni

Ore 18:00: Happy Hour

Sabato 3 maggio

Ore 10:00: Apertura Hang Loose Foil Village

Ore 10:00: Registrazione atleti ed amatori

Ore 12:00: Inizio gare – WingFoil National Grand Slam

Ore 18:00: Happy Hour

Domenica 4 maggio