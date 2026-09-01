DAL DANZA PIC ALL’ARENA DI VERONA: CINQUE DANZATRICI NEL CORPO DI BALLO DI RTL 102.5 POWER HITS ESTATE 2026

Giada Pirrone, Milena Torturo, Francesca Rizzo, Anastasia Zella e Greta Berlingieri approdano all’Arena di Verona. Un nuovo importante risultato legato alle opportunità offerte dal Danza PIC, diretto artisticamente da Giuseppe Ferraro.



Un importante traguardo per cinque danzatrici, che avranno la possibilità di vivere dall’interno uno dei grandi eventi musicali dell’estate italiana, condividendo il palcoscenico con alcuni dei più importanti protagonisti della scena musicale nazionale e internazionale. Giada Pirrone, Milena Torturo, Francesca Rizzo, Anastasia Zella e Greta Berlingieri: questi i nomi dei brillanti talenti che faranno parte del corpo di ballo di RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, in programma questa sera, martedì 1° settembre, nella straordinaria cornice dell’Arena di Verona.

La loro presenza all’Arena assume un significato ancora più importante perché nasce dal Danza PIC, evento ideato e diretto artisticamente da Giuseppe Ferraro, che negli anni ha costruito un percorso capace di affiancare all’alta formazione concrete possibilità di confronto e inserimento nel mondo dello spettacolo.



Non soltanto lezioni e palcoscenico, dunque, ma audizioni, selezioni e opportunità reali: è questa una delle caratteristiche che hanno contribuito a rendere il Danza PIC uno degli appuntamenti dedicati alla danza più longevi della Calabria.

L’esperienza di Giada, Milena, Francesca, Anastasia e Greta ne rappresenta oggi una significativa testimonianza: partire da un evento in Calabria e arrivare fino al prestigioso palcoscenico dell’Arena di Verona significa offrire ai giovani danzatori occasioni capaci di andare oltre i confini del territorio.



La finale di RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 sarà trasmessa in diretta questa sera a partire dalle ore 21:00, in radiovisione su RTL 102.5, in TV e in streaming su RTL 102.5 Play. In radiovisione su RTL 102.5, in Tv Sul canale 36 del digitale terrestre e sul canale 736 di Sky, In diretta su RTL 102.5 Play.



Mentre le luci dell’Arena di Verona sono pronte ad accendersi, cresce intanto l’attesa per la nuova edizione del Danza PIC, in programma in Calabria dal 4 al 7 dicembre 2026. Quattro giornate dedicate alla danza, alla formazione e soprattutto alla creazione di nuove possibilità per i partecipanti, attraverso incontri con professionisti del settore, audizioni e occasioni di visibilità.

DANZA PIC 2026 | 4–5–6–7 DICEMBRE

Un evento che continua a investire sui giovani e sul loro futuro, con una convinzione precisa:

il talento ha bisogno di formazione, ma anche dell’opportunità giusta per essere visto.