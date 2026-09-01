Festival delle Serre 2026: Cerisano riaccende la sua magia. Oggi il via alla 32ª edizione

Cerisano si risveglia nel giorno più atteso dell’anno: parte oggi la 32ª edizione del Festival delle Serre, cinque giornate che trasformeranno il borgo in un laboratorio di cultura, spettacolo e comunità. Un programma ricchissimo, ospiti di primo piano e un’atmosfera che già dalle prime ore del mattino racconta l’entusiasmo di residenti e visitatori pronti a vivere un’edizione che si annuncia memorabile.

Alle 18 al teatro Saccoman il festival prende ufficialmente il via con la presentazione del libro “Accadeva nello studio Gullo”, accompagnata da relatori di rilievo. Un appuntamento che conferma la vocazione del Festival delle Serre a essere non solo intrattenimento, ma anche spazio di riflessione e approfondimento culturale.

La serata sarà segnata da uno dei momenti più simbolici dell’intera edizione: l’inaugurazione del nuovissimo anfiteatro, un’opera attesa e fortemente voluta dall’amministrazione comunale.Il nome? Sarà il sindaco Lucio Di Gioia a svelarlo in diretta, dopo il “gioco social” che ha coinvolto centinaia di cittadini chiamati a proporre e votare la denominazione. Un modo fresco e partecipato per rendere Cerisano protagonista del proprio futuro culturale. A rompere il nastro della nuova struttura sarà Gabriele Cirilli, amatissimo cabarettista e attore, che per la prima volta salirà sul palco delle Serre. Una scelta che promette una serata di comicità, energia e grande affetto da parte del pubblico. Il festival, come da tradizione, non si ferma a un solo linguaggio. La prima serata offrirà:

Jazz internazionale con Denise King & The Hammond Groovers a Palazzo Sersale, Cinema con Toy Story 5 all’Arena Chiusi, Artisti di strada con lo spettacolo “Non rompetemi le bolle”, Teatro ragazzi con “Storie appese ad un filo”, Corner musicale con Refresh 99 e l’Agorà con Rocco Riccelli. Una pluralità di proposte che conferma la forza del Festival delle Serre: un evento diffuso, capace di animare ogni angolo del borgo.

Nel pomeriggio precedente, nella sala consiliare, il sindaco Lucio Di Gioia e il vicesindaco Francesco Santelli hanno presentato l’intero cartellone alla stampa. Di Gioia ha sottolineato come Cerisano sia ormai un riferimento per gli altri festival e per molti Comuni, grazie a una programmazione stabile, riconoscibile e sostenuta da una macchina organizzativa che negli anni ha saputo crescere e innovare. Particolare attenzione è stata dedicata agli eventi collaterali, tra cui spicca l’appuntamento del 4 settembre con Left: a Palazzo Sersale arriveranno Giuseppe Conte, ex Presidente del Consiglio, e numerosi europarlamentari, da Tridico ad Annunziata, Ruotolo, Saramo e tanti altri per discutere di Europa e di Mezzogiorno proprio da Cerisano e dalla Calabria. Un segnale forte: il festival che è spettacolo ma anche pensiero, politica culturale, dialogo con il Paese. Gli ospiti soggiorneranno nei nuovi B&B aperti grazie ai fondi utilizzati interamente negli ultimi anni: Cerisano è l’unico comune calabrese ad aver impiegato tutte le risorse disponibili, trasformandole in strutture ricettive che oggi accolgono artisti, relatori e visitatori.

Aria fresca, vicinanza alla città, un fermento culturale che si percepisce ovunque: il Festival delle Serre torna a essere il cuore pulsante dell’estate calabrese. Da oggi fino al 5 settembre, Cerisano offrirà spettacoli gratuiti, grazie al consolidato finanziamento regionale, e un programma che promette di incantare ogni sera.

Il cartellone completo è disponibile sulle pagine social ufficiali del Festival delle Serre.