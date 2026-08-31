Catanzaro, La Cena Straordinaria si fa in 3: due giorni di anteprima e una tavolata da record

In attesa della tavolata record per mille commensali, il 4 e 5 settembre vanno in scena i Percorsi del Gusto: due serate speciali tra arte, cultura ed esibizioni culinarie dal vivo.

CATANZARO – La Cena Straordinaria non è più soltanto l’attesissimo appuntamento d’autore che trasforma il corso del capoluogo calabrese in una monumentale sala da pranzo all’aperto per mille persone. Quest’anno la kermesse promossa dall’associazione Città del Vento allarga i suoi confini e raddoppia la proposta, trasformandosi in una vera e propria festa diffusa della cultura enogastronomica e dell’arte del territorio.

La grande novità di questa edizione risiede nell’estensione del programma ai due giorni che precedono la solenne cena: I Percorsi del Gusto. Venerdì 4 e sabato 5 settembre la manifestazione animerà il suggestivo chiostro del Complesso Monumentale del San Giovanni con un’anteprima esperienziale ricca di contenuti, pensata per coinvolgere in modo profondo l’intera comunità e i visitatori che giungeranno da ogni parte della regione.

All’interno degli spazi storici del San Giovanni verranno allestiti stand enogastronomici d’eccellenza e saranno proposti coinvolgenti show cooking curati dai migliori giovani talenti della cucina calabrese, chiamati a interpretare e valorizzare le straordinarie materie prime del territorio con creatività e spirito d’innovazione.

Ad arricchire ulteriormente l’offerta culturale dell’evento sarà la presenza dell’artista locale di fama internazionale Massimo Sirelli, che curerà la presentazione di “Strade di Carta” accompagnata da una performance di live painting.

Tra degustazioni guidate, laboratori esperrenziali, momenti musicali curati dal DJ set di Marco Fullone da Radio Monte Carlo e grandi incontri culturali, i Percorsi del Gusto offriranno una vera e propria immersione nell’identità enogastronomica e artistica della Calabria.

Le due giornate dei Percorsi del Gusto offrono un fitto palinsesto di appuntamenti nel chiostro del San Giovanni.

Il culmine della kermesse si raggiungerà domenica 6 settembre, quando Corso Mazzini diventerà un grande ristorante a cielo aperto. Una tavolata record di 400 metri accoglierà mille commensali guidati da oltre 300 operatori, per gustare l’esclusivo menu firmato dai sei chef stellati calabresi – Luca Abbruzzino, Luigi Lepore, Nino Rossi, Caterina Ceraudo, Antonio Biafora e Riccardo Sculli – coordinati dalla maestria di Antonio Abbruzzino in un viaggio tra tradizione e raffinata alchimia culinaria.

L’evento si distingue inoltre per il suo forte e concreto valore etico: il ricavato netto sarà interamente destinato alla nascita di PittaPop, un’innovativa pitteria popolare gestita da una cooperativa sociale di tipo B. Centrata sulla rivisitazione della tipica pitta catanzarese, l’iniziativa offrirà reali opportunità di formazione e inclusione lavorativa a giovani con disabilità o in situazioni di fragilità.

«La Cena Straordinaria è nata con il desiderio di lasciare qualcosa di concreto alla città. Da questa visione è nata l’idea di costituire una cooperativa insieme ad altri professionisti catanzaresi, trasformando un momento di solidarietà in un progetto stabile, capace di coniugare identità, lavoro e inclusione» spiega Alessandro Astorino, ideatore dell’evento insieme a Luca Marino, Vincenzo Merante e Angelo Capoano. Una visione che trasforma l’alta gastronomia in una leva d’impatto e di crescita duratura per l’intero territorio.

I biglietti per l’evento sono disponibili al link: https://www.vivaticket.com/

Fortuna Mazzeo