Trofeo Sergio Mirante, AQA Cosenza leader nella competizione in acque libere

Per non dimenticare e mantenere sempre vivo il ricordo nel mondo dello sport, particolarmente in quello del nuoto che amava tanto, è stato istituito il Trofeo Sergio Mirante” “Nuota con noi” di nuoto in acque libere, giunto alla settima edizione, seconda tappa del progetto “coast to coast” il grande spettacolo delle acque libere. L’evento sportivo organizzato dal Comitato Calabro della FIN in collaborazione con l’Associazione Sergio Mirante si è disputato nel tratto antistante il Lungomare Jonio nel comune de Sellia Marina nel catanzarese. Alla manifestazione certamente tra le più attese nel panorama non solo regionale, ma nazionale, hanno preso parte numerosissimi nuotatori in rappresentanza di ben sedici società e non solo le dieci calabresi, ma anche tre campane, due laziali e una toscana, Al di là dell’aspetto puramente agostico, la straordinaria partecipazione continua a rappresentare nel tempo la testimonianza di affetto e stima verso un uomo di sport, un tecnico, un atleta che ha fatto proprio dello sport un modello di vita da trasmettere ai giovani e ai meno giovani e per questo apprezzato e stimato. Un giovane che ha saputo trasmettere valori di amicizia, amore e lealtà nello sport. Un ricordo che resterà incancellabile in tutti coloro che hanno avuto la fortuna di cocoscere e apprezzare le doti sportive e soprattutto morali di un ragazzo con tanta voglia di vivere, scomparso prematuramente. L’aspetto agonistico ha visto l’AQA Cosenza confermarsi per l’ennesima volta leader in Calabria nel nuoto in acque libere e salire su gradino più alto del podio con 255 punti, lasciandosi alle spalle nettamente staccate il Gruppo Atletico Sportivo con 122 punti e la KR Swim ASD con 95 punti. L’aspetto sportivo conferma ancora una volta l’evoluzione costante del nuoto in acque libere in Calabria e del resto tra mari, laghi, bellezze naturali e paesaggistiche non poteva essere altrimenti. Una Calabria che si colloca tra le regioni più rappresentative in questa disciplina acquatica ricca e suggestiva e che è il caso di dire…nuota tra sport, socializzazione e condivisone. “Prima ancora dell’aspetto agonistico, questa manifestazione rappresenta un gesto di memoria, riconoscenza e affetto – sottolinea Alfredo Porcaro – e partecipare è un modo per ritrovarsi nel ricordo del caro Sergio, continuare a custodire ciò che ha rappresentato per tante persone e stringersi ancora una volta attorno alla sua famiglia, che ogni anno con coraggio, dedizione e grande sensibilità, riesce a trasformare il dolore in un momento autentico di condivisione e il valore più profondo di giornate come questa è esserci. Il ricordo vive anche nella presenza, nei gesti concreti, nella volontà di ritrovarsi e testimoniare che alcuni legami continuano ad avere un posto importante nelle nostre vite anche quando il tempo passa. Ogni edizione porta con sè una grande emozione, ma anche la bellezza di una festa tra amici, di una comunità che sceglie di riunirsi per rendere omaggio a una persona che ha lasciato un segno. A Sergio va ancora una volta il nostro pensiero più affettuoso. Alla sua famiglia, invece, tutta la gratitudine per la forza con cui continua ogni anno a mantenerne viva la memoria, trasformandola in incontro, amicizia e condivisione”.