DALL’ASCOLTO DEI TERRITORI A UNA STRATEGIA PER IL FUTURO: LA CISL COSENZA PRESENTA LA SUA PIATTAFORMA PROVINCIALE

Dopo mesi di incontri itineranti nella provincia di Cosenza, la CISL presenta la propria piattaforma territoriale, sintesi delle istanze raccolte e punto di partenza per costruire risposte concrete alle sfide del lavoro, dei servizi, delle infrastrutture e dello sviluppo delle comunità. Un percorso di ascolto che diventa proposta e apre una nuova fase di confronto e corresponsabilità.

È questo il significato dell’iniziativa “Radicare sul territorio: confronto e responsabilità per la persona, il lavoro e le comunità”, promossa dalla UST CISL di Cosenza, in programma giovedì 22 ottobre 2026, alle ore 9.30, presso il Liceo Scientifico “G.B. Scorza” di Cosenza, in via Popilia. L’incontro vedrà la partecipazione di autorevoli rappresentanti delle istituzioni, dell’Università della Calabria, del mondo ecclesiale, sociale e sindacale, fino alla CISL nazionale.

Al centro del confronto, le priorità per il futuro della provincia: lavoro stabile e di qualità, servizi efficienti, infrastrutture e mobilità, sviluppo produttivo e contrasto allo spopolamento. L’obiettivo è creare le condizioni affinché le persone, soprattutto i giovani, possano scegliere di restare in Calabria e costruire qui il proprio futuro.

UN CONFRONTO DI ALTO PROFILO PER DARE FORZA ALLE PROPOSTE

A rendere significativo l’appuntamento sarà anche il livello e la pluralità delle presenze, chiamate a confrontarsi sulle prospettive della provincia di Cosenza e sulle responsabilità necessarie per accompagnarne lo sviluppo.

I lavori saranno moderati dalla giornalista Fiorenza Gonzales. La relazione introduttiva sarà affidata a Michele Sapia, segretario generale della CISL Cosenza, che illustrerà il senso del percorso territoriale e le priorità della piattaforma.

Sono previsti i saluti di Rosanna Rizzo, dirigente scolastica del Liceo “G.B. Scorza”; Giuseppe Lavia, segretario generale della USR CISL Calabria; e Franz Caruso, sindaco di Cosenza.

Seguiranno gli interventi di monsignor Giovanni Checchinato, arcivescovo di Cosenza-Bisignano; Biagio Faragalli, presidente della Provincia di Cosenza; Gianluigi Greco, rettore dell’Università della Calabria; Fabio Curto, musicista e compositore; Antonello Grosso La Valle, presidente dell’UNPLI Cosenza; Gregorio Crudo, vicepresidente del CSV Cosenza; e Angelo Maria Manna, direttore dell’INPS di Cosenza. Le conclusioni della mattinata saranno affidate ad Andrea Cuccello, segretario confederale della CISL nazionale.