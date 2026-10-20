ABBIAMO LEI: TATHIANA GARBIN!

Un’occasione unica per Cosenza, per il tennis e per tutto il mondo dello sport

Ma chi è Tathiana Garbin? Una grande tennista, certo, ma soprattutto la capitana che ha saputo costruire una squadra, credere nelle sue giocatrici e accompagnarle ai vertici del tennis mondiale.

Alla guida della Nazionale italiana femminile, Garbin ha contribuito a scrivere una pagina straordinaria dello sport azzurro, conquistando la Billie Jean King Cup nel 2024 e nel 2025. Un successo nato dal talento, dalla determinazione e dalla capacità di creare un gruppo unito, dentro e fuori dal campo.

Ci sono Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto, Martina Trevisan e Sara Errani. Ma c’è soprattutto lei, Tathiana Garbin, la capitana che ha saputo valorizzare le qualità delle sue atlete e costruire una squadra capace di emozionare gli italiani e le italiane.

Una leadership fatta di competenza, sensibilità e spirito di squadra, che si è manifestata anche nei momenti più difficili, attraverso i suoi messaggi dall’ospedale: testimonianze di forza e umanità che hanno avvicinato ancora di più il pubblico alla capitana e alle sue ragazze.

La Billie Jean King Cup è dell’Italia, ma porta anche il segno del lavoro, della passione e della guida di Tathiana Garbin.

Ed è proprio in occasione del 40° anniversario del Tennis Club Cosenza che la capitana azzurra sarà presente in città per il Primo Trofeo delle Racchette – Città di Cosenza, in programma dal 22 ottobre al 1° novembre 2026.

Un appuntamento importante per celebrare il tennis, i suoi protagonisti e il valore dello sport, con una presenza d’eccezione che rende questa occasione ancora più speciale per Cosenza.

Cinzia Gullace