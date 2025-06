Debutta “Forno & Fornelli”: l’esperienza firmata Lorenzo Fortuna che unisce impasti creativi e cucina d’autore

Impasti creativi e cucina si incontrano per raccontare la Calabria in un viaggio di gusto, il 12 Giugno la prima cena degustazione con la chef Federica Di Lieto.

Rende – Da Lorenzo Fortuna Pizza Chef prende il via Forno & Fornelli, un progetto che fonde impasti d’autore e alta cucina in una serie di appuntamenti dedicati alla scoperta dei sapori calabresi.

Il format è ideato dal maestro pizzaiolo Lorenzo Fortuna per omaggiare la sua terra, i suoi prodotti e i suoi artigiani, dando vita a cene esperienziali in collaborazione con cuochi e chef capaci di interpretare la Calabria con uno sguardo nuovo.

La prima data è fissata per giovedì 12 giugno, con un’anteprima speciale firmata dalla talentuosa Federica Di Lieto, uno dei volti più amati della cucina calabrese contemporanea.

Un progetto messo a punto da Lorenzo Fortuna, che sottolinea: “da un po’ di tempo volevo creare dei momenti di confronto con i colleghi cuochi, mettere a disposizione della loro cucina e del loro estro i miei tanti impasti, per far comprendere come la pizza e la cucina possano dare vita ad un binomio speciale di gusto, dove tradizione e modernità si incontrano. Saranno fino alla fine dell’anno 4 cene per celebrare la nostra regione e le sue eccellenze, ma anche i talenti che sanno darle voce con il loro lavoro”.

A inaugurare il viaggio di Forno & Fornelli sarà Federica Di Lieto, chef originaria di Cosenza che molti ricordano per la sua partecipazione alla decima edizione di MasterChef Italia.

Il suo percorso va ben oltre la notorietà televisiva: Federica è una professionista appassionata e profondamente legata alla sua terra, con una visione della cucina che mescola consapevolezza, creatività e radici.

La sua è una cucina identitaria, profondamente ancorata al territorio calabrese, ma sempre aperta all’innovazione.

Dinamica, curiosa, e soprattutto libera da schemi rigidi, Federica porta in tavola una narrazione profonda, fatta di gusto, salute e memoria, attraverso l’utilizzo consapevole di prodotti stagionali, valorizzando le piccole produzioni locali.

Nei suoi piatti si incontrano l’anima contadina della regione e il desiderio di evoluzione, in un costante equilibrio tra semplicità e ricerca.

Insieme a Lorenzo Fortuna, darà vita a un menù degustazione che racconta i sapori della tradizione calabrese, in un viaggio in cui ogni piatto sarà accompagnato da un vino selezionato dalla nuova carta dei vini della pizzeria di via Bari, pensata per valorizzare i vitigni autoctoni calabresi e promuovere un’esperienza enologica immersiva.

Il percorso si apre con una focaccia agrumi e zenzero, farcita con baccalà, fragole e ciliegie, seguita da un trancio in teglia al carbone vegetale con asparagi, zabaione salato, piselli e pecorino, e da un padellino di grano Verna silano con butirro, pesche al bbq, granella di pistacchio, tagete, guanciale di suino nero di Calabria.

La pizza classica contemporanea è un inno alla regione: passata di datterino idroponico arrosto, mozzarella silana, origano selvatico, basilico e sardella conzata.

Non mancherà un momento comfort con la scarpetta di pane rustico alla genovese con cacio affumicato, prima del gran finale: una pizza dessert con impasto al Magliocco, farcita con robiola di capra, miele di arancio, scorze di agrumi, gel di Magliocco, more, lamponi e fiori di sambuco.

Per questa prima serata di degustazione, il pairing inizia con bollicine firmate Ippolito 1845 e Spadafora, prosegue con due versioni di Magliocco dalle cantine Serracavallo e Giraldi & Giraldi, e tocca le espressioni più caratteristiche di Greco bianco e Gaglioppo, raccontando il meglio del territorio tra Cirotano e Cosentino.

Fortuna Mazzeo