Dopo lo stop torna Note di Fuoco a Belvedere. Conferenza stampa in Cittadella

Il conto alla rovescia è terminato. Lunedì 7 luglio alle ore 11.00, presso la Sala Verde della Cittadella Regionale Iole Santelli, ci sarà l’attesa conferenza stampa di Note di Fuoco. Un vero e proprio festival dell’arte pirotecnica che si svolgerà a Belvedere Marittimo dal 25 al 27 luglio. Tre notti imperdibili con i più grandi maestri italiani e internazionali dell’arte pirotecnica. Uno spettacolo a cielo aperto che unisce fuochi d’artificio, musica, storia e intrattenimento in un viaggio emozionante attraverso il tempo. Ed eccole le epoche diverse in ognuna delle tre serate: il passato, il presente e il futuro. Il claim ideato per questa edizione è il “Battito del Tempo”. Nella conferenza stampa del 7 luglio saranno snocciolati maggiori dettagli della tre giorni che darà il via di fatto alla calda estate di Belvedere Marittimo. Al tavolo della conferenza stampa sarà presente il sindaco di Belvedere Marittimo Vincenzo Cascini, l’assessore ai Grandi Eventi del comune di Belvedere Marittimo Marco Carrozzino, l’assessore regionale Gianluca Gallo, la relatrice di “Creativamente” Federica Perre e infine il presidente di “Creativamente” Vincenzo Martorelli.