Le Migliori Pasticcerie della Calabria secondo Dissapore

Una delle principali testate digitali italiane di enogastronomia, Dissapore, nel suo recente progetto dedicato alla pasticceria artigianale, ha inserito tra le eccellenze diverse realtà calabresi, annunciate ieri nella splendida location del Mood Sea Stage a Falerna (CZ).

Dissapore è la rivista che racconta il mondo del cibo italiano in modo schietto, ironico e senza peli sulla lingua, attraverso articoli, recensioni, classifiche, notizie e approfondimenti su tutto ciò che riguarda il cibo.

Nato come un blog di nicchia, Dissapore si è evoluto negli anni, diventando un punto di riferimento nel settore; oggi è una redazione di circa 30 specialisti, che pubblica decine di articoli al giorno, rubriche fisse e progetti editoriali speciali dedicati al mondo dell’enogastronomia, sapientemente guidata da Chiara Cavalleris.

Il nuovo format itinerante di Dissapore, studiato per scoprire e raccontare quali sono le pasticcerie artigianali in Italia che meritano di essere visitate ed elogiate per la proposta, le idee innovative e la qualità delle materie prime, a cura del giornalista gastronomico Antonio Fucito, ha preso il via proprio dalla Calabria e farà tappa anche nelle altre regioni.

Nella splendida cornice del “Mood Sea Stage” a Falerna (CZ), con il sole che tramonta sul Mare Tirreno a fare da sfondo, nella giornata di ieri si è svolta la premiazione delle migliori Pasticcerie della Calabria secondo Dissapore.

La pasticceria in Calabria sta conquistando un ruolo di rilievo nel panorama gastronomico italiano, grazie alla capacità dei maestri artigiani di innovare, mantenendo salda l’ispirazione alla tradizione e attraverso la scelta di ottime materie prime.

Dissapore ha stilato una lista (non una classifica), selezionando dieci pasticcerie eccellenti, meritevoli di essere conosciute a livello nazionale.

Durante la serata del 3 luglio sono state premiate le pasticcerie che rientrano nella lista e ognuna delle presenti ha portato un dolce signature da fare assaggiare.

Sikulys: Semifreddo al Gelso Rosso dell’Etna, croccante di cannolo Siciliano, cremoso di cioccolato Bianco con Mandorla d’Avola & Pistacchio Siciliano di Bronte, Glassa al Mandarino tardivo di Ciaculli Morè: tartelletta con pralinato croccante di mandorla, marmellata di limoni, daquoise alle mandorle e Ganache montata al tè bianco, vaniglia e limone

Nella selezione di Dissapore rientrano:

Bar del Tocco – Gerace (RC), Bar Dolce e Salato a Gerace (RC), Casa Mastroianni a Lamezia Terme (CZ), Morè a Soverato (CZ), Pasticceria Careri a Bagnara Calabra (RC), Pasticceria d’Arte Russo a Vibo Valentia (VV), Pasticceria Lucanto a Crotone (KR), Pasticceria Rosario Cicciò a Vibo Valentia (VV), Pasticceria Scutellà a Delianuova (RC), Sikulys a Cosenza (CS).

Fortuna Mazzeo