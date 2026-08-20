Enrico Brignano conquista l’Arena dei Cedri: oltre due ore di risate con il comico romano

SANTA MARIA DEL CEDRO (CS) – Una serata all’insegna della comicità, dello spettacolo e della partecipazione quella vissuta ieri sera all’Arena dei Cedri di Santa Maria del Cedro, dove Enrico Brignano ha portato in scena “Bello di Mamma”, il tour estivo che sta attraversando le principali piazze e arene italiane.

Il comico e attore romano, tra i più autorevoli e apprezzati protagonisti del teatro italiano contemporaneo, ha letteralmente conquistato il pubblico presente in massa, regalando oltre due ore di spettacolo caratterizzate da un ritmo serrato, risate continue e una forte interazione con la platea.

Attraverso sketch, monologhi e aneddoti ispirati alla quotidianità, Brignano ha costruito un racconto capace di alternare ironia, osservazione sociale e comicità, confermando le proprie qualità di interprete e narratore. A impreziosire lo spettacolo anche le sue doti canore, protagoniste di alcuni momenti condivisi con la compagnia che lo accompagna sul palco.

Al termine della serata, a Enrico Brignano è stato conferito il Riconoscimento Arena dei Cedri, consegnato dal Direttore Artistico Alfredo De Luca e dal Sindaco di Santa Maria del Cedro, Ugo Vetere, quale testimonianza del valore artistico e della rilevanza dell’appuntamento inserito nel cartellone del festival.

L’evento si inserisce nel più ampio progetto dell’Arena dei Cedri, manifestazione che coinvolge l’intera Riviera dei Cedri e che rappresenta uno dei principali contenitori culturali e di spettacolo del territorio. Il Festival è cofinanziato dal Dipartimento Turismo della Regione Calabria e realizzato con il contributo del Comune di Santa Maria del Cedro e del GAL Riviera dei Cedri.

L’attenzione è ora rivolta al prossimo grande appuntamento del cartellone: il 23 agosto sarà protagonista Geolier, per quello che si preannuncia come uno degli eventi live più attesi dell’estate calabrese. Per l’occasione sono attesi fan provenienti da diverse regioni italiane, confermando la crescente capacità attrattiva dell’Arena dei Cedri anche oltre i confini regionali.

Il percorso di crescita della manifestazione si arricchisce, inoltre, di un ulteriore elemento di rilievo sul piano scientifico e dell’analisi del comparto musicale. Il Festival dell’Arena dei Cedri sarà infatti oggetto di studi e attività di osservazione da parte dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e di Assomusica, nell’ambito delle attività di analisi e monitoraggio dei festival e degli eventi musicali nazionali.

Un riconoscimento che consolida il posizionamento dell’Arena dei Cedri nel panorama degli appuntamenti culturali e musicali italiani e che testimonia la progressiva trasformazione della manifestazione in un polo di riferimento per il territorio, capace di coniugare programmazione artistica, promozione turistica e valorizzazione della Riviera dei Cedri.