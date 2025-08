Estate più sicura: a Marina di Sibari sarà attiva tutto il giorno una postazione di ambulanza

By

A partire dal 4 agosto sarà attiva a Marina di Sibari una postazione di ambulanza H24, presidio essenziale per garantire un servizio di emergenza-urgenza efficiente e continuativo. Un passo avanti decisivo per la sanità territoriale, in risposta alle reali esigenze della cittadinanza, che conferma l’impegno concreto dell’Amministrazione guidata dal Sindaco Gianpaolo Iacobini.

Come stabilito dal 4 agosto al 6 settembre, la postazione sarà operativa H24 presso Marina di Sibari, con un’ambulanza dotata di un equipaggio composto da un autista soccorritore e due soccorritori.

“Al termine della stagione estiva – si legge nella nota -, il servizio sarà trasferito nella sede di Sibari, in raccordo operativo con la postazione 118 di Cassano all’Ionio, nell’ambito del potenziamento della rete di emergenza sanitaria locale. L’attivazione di questo presidio rappresenta una risposta concreta ai bisogni di salute e sicurezza della comunità sibarita. Un risultato che nasce da un dialogo costruttivo con le istituzioni preposte e da una visione amministrativa fondata su pragmatismo e responsabilità”.

“Questa attivazione è il risultato di un lavoro istituzionale intenso e mirato, condotto con determinazione dal sindaco e dall’amministrazione comunale, in stretta collaborazione con l’Azienda Sanitaria Provinciale. Il coordinamento tra Comune e Asp ha permesso di dare forma a un progetto di grande valore per il territorio.

Esprimiamo soddisfazione per il traguardo raggiunto in tempi rapidi, consapevoli del valore che tale servizio riveste nel garantire interventi tempestivi, soprattutto in un’area a forte vocazione turistica e caratterizzata da importanti criticità sanitarie”.