Sogni mediterranei sotto le stelle: Sergio Bernal incanta, Fresu-Galliano-Lundgren e Serena Rossi illuminano Scolacium

CATANZARO – E con gli occhi e il cuore ancora rapiti da Sergio Bernal, il fuoriclasse spagnolo della danza internazionale, che ha conquistato una platea appassionata e partecipe nell’incanto del parco di Scolacium nell’ambito del venticinquennale di Armonie d’Arte Festival, portentosa impresa culturale ideata e diretta con visionario acume dal suo direttore artistico e founder Chiara Giordano

https://www.youtube.com/watch?v=tGC6gB3cuFA, ci si prepara a un doppio appuntamento di cartello, sempre in linea con quelle “Nuove Rotte Mediterranee”, che costituiscono il macro tema di un Festival fortemente identitario e ormai ben conosciuto anche al di fuori di quella Calabria che vale sempre il “viaggio”.

«Grazie inoltre alla Gioielleria Megna per gli omaggi che Tommaso Megna ha voluto donare agli artisti di Armonie d’Arte Festival, personalizzando un gioiello dell’orafo calabrese Spadafora con due segni che ci connotano: un piccolo cornetto benaugurale a forma di peperoncino e il logo del brand Armonie d’Arte Festival», ha dichiarato Chiara Giordano.

E ragionando ancora in termini di “transiti” memorabili lungo il mediterraneo, rotte di mare e sponde creative, il 4 e il 5 agosto “Armonie d’Arte Festival” presenta due date esclusive, con il trio di ispirazione colta con frammenti di jazz e altre pregevoli influenze co-accreditato a Paolo Fresu, Richard Galliano e Jan Lundgren, in un progetto il cui titolo è già eloquente, ovvero “Mare Nostrum” , in altre parole un più che attraente biglietto da visita che promette incanti e sospiri in una cornice indimenticabile di per sé. A loro seguirà il recital “SereNata a Napoli”, atteso già da molte settimane, dedicato alla magia e la poetica del capoluogo partenope, secondo l’estro e la bravura di Serena Rossi, cantante e attrice che conquista platee sempre più ampie grazie a un calibrato mix di semplicità, fascino e talento. Tutti i particolari ulteriori, comprese le modalità di prenotazione e ticketing, orario di inizio ed altri suggerimenti presso www.armoniedarte.com

Vittorio Pio