“Forno Libero: Grande successo per il debutto del format di Lorenzo Fortuna”

RENDE (CS) – Ieri sera ha preso il via il primo dei due appuntamenti di Forno Libero – Viaggio nella Calabria della pizza con Lorenzo Fortuna, format ideato dal pizzaiolo di Rende che mette al centro territorio, condivisione e creatività.

L’evento, introdotto dal valido professionista esperto, il collega Vincenzo Alvaro ed ospitato da Lorenzo Fortuna Pizza Chef in via Bari 34 a Rende, ha visto Lorenzo in uno dei ruoli che gli riesce meglio: promotore concreto di idee e maestro nel far collaborare. La sua capacità di coinvolgimento, non solo dei colleghi pizzaioli ma del pubblico, è diventata il filo conduttore della serata. È stato un salto oltre la tecnica fine a sé stessa: ogni gesto, ogni assaggio, è diventato esperienza condivisa.

Fin dal primo assaggio Lorenzo ha mostrato cosa significhi “fare sul serio”: non solo preparare pizze belle e buone, ma creare un’esperienza, un passaggio di competenze tra chi “sa” e chi “vuole conoscere”. La sua proverbiale maestria non è emersa tanto nel proclamarla, quanto nel fare: nell’impasto, nella gestione dei tempi, nell’equilibrio dei sapori, nel dialogo con Francesco Viceconte, pizzaiolo ospite, con il suo team e con il pubblico seduto ai tavoli.

La pragmaticità di Lorenzo si è vista nella scelta delle materie prime del territorio, nella capacità di adattarsi e innovare (senza tradire la sostanza), e nel coinvolgere “mani”, palati e storie. Viceconte ha risposto con lo stesso passo: nella disposizione dei piatti, nell’allestimento, nella dimostrazione che la pizza può essere viaggio.

La serata ha offerto un percorso degustativo ben calibrato, alternanza di signature dei pizzaioli e creazioni esclusive nate dalla collaborazione. Questi i piatti serviti:

Maritozzo salato farcito con insalatina di baccalà, maionese alla menta, pomodorini e peperoni arrostiti – firmato Francesco Viceconte

farcito con insalatina di baccalà, maionese alla menta, pomodorini e peperoni arrostiti – firmato Francesco Viceconte Trancio di contemporanea fichi e ’nduja : mozzarella, crema di fichi, ’nduja, cipolla croccante, fichi freschi

: mozzarella, crema di fichi, ’nduja, cipolla croccante, fichi freschi Trancio di contemporanea con pomodoro giallo, pomodorini pizzutello al forno, stracciatella, acqua di pomodoro e pesto di aglio orsino

Padellino di grano verna con veli di porchetta, tonnata, capperi disidratati e polvere di caffè

con veli di porchetta, tonnata, capperi disidratati e polvere di caffè Trancio di focaccia alla menta farcito con crema di zucchine, salmone affumicato, maionese al mojito

farcito con crema di zucchine, salmone affumicato, maionese al mojito Muffin di pizza gusto Sacher torte – per chiudere in dolcezza

L’apertura del percorso degustativo è stata affidata a Francesco Viceconte, con una proposta inedita: un maritozzo salato farcito con insalatina di baccalà, maionese alla menta, pomodorini e peperoni arrostiti. Era un piatto che già prometteva personalità, giustapponendo il baccalà al fresco della menta e alla dolcezza dei peperoni, creando un contrasto intrigante.

Subito dopo, Viceconte ha presentato due tranci di contemporanea, il primo con fichi freschi, ’nduja e cipolla croccante: la mozzarella fungeva da base equilibrante per i sapori forti, mentre i fichi aggiungevano una nota dolce delicata e il contrasto con la piccantezza dell’ ’nduja creava tensione gustativa.

Il secondo trancio proponeva un trittico di pomodoro giallo, pomodorini pizzutello al forno e stracciatella, accompagnato da “acqua di pomodoro” e pesto di aglio orsino: una composizione più leggera e aromaticamente complessa, che esaltava la freschezza dei pomodori e l’eco dell’orto.

Poi è arrivato il padellino di grano verna: impasto rustico e saporito, arricchito da veli di porchetta, una tonnata gentile, capperi disidratati per quel tocco sapido, e una polvere di caffè che ha chiuso il piatto con un’eco amara che sorprende.

Padellino

La sequenza principale si è conclusa con un trancio di focaccia alla menta: la crema di zucchine accarezza il palato, il salmone offre una nota affumicata decisa, e la maionese al mojito richiama sentori freschi e agrumati.

Focaccia alla menta

Il dolce, infine, è stato un’ultima creazione di Viceconte, il muffin di pizza gusto Sacher torte: croccante all’esterno, ricco e avvolgente all’interno, in cui il sapore classico del cioccolato si mescola a una nota di confettura, offrendo una conclusione ben calibrata che lega sofisticatezza e golosità.

Muffin di pizza gusto sacher

La serata “di andata” ha confermato che Forno Libero non è solo un format di degustazione: è una palestra per la scuola della pizza calabrese. Lorenzo Fortuna ha dimostrato quanto si possa ottenere quando il sapere non è sigillato, ma condiviso; quando il maestro non è un’isola, ma nodo di una rete.

C’è stata precisione nei dettagli, audacia nei sapori, ma anche empatia: i presenti hanno sperimentato non soltanto gusto, ma relazione, dialogo, la sensazione di far parte di un progetto collettivo. Questo è il tratto distintivo di Lorenzo: un artigiano che sa costruire comunità.

Con il debutto già alle spalle, l’appuntamento del 30 settembre presso Impasto Pizzeria Contemporanea a San Lorenzo del Vallo si preannuncia altrettanto atteso. Lorenzo sarà ospite, portando la sua visione nel locale di Viceconte. Ci saranno altri piatti signature e nuove creazioni che, molto probabilmente, confermeranno quel mix perfetto tra la mano dei maestri e l’energia della collaborazione.

Fiorenza Gonzales