60° Settembre Rendese: Noemi inaugura il Festival più longevo della Calabria

RENDE (CS) – È partito ufficialmente il conto alla rovescia per la 60ª edizione del Settembre Rendese, il festival più longevo della Calabria, in programma dal 17 al 27 settembre 2025 con un calendario ricco di appuntamenti tra musica, cultura, arte e spettacolo.
Organizzata dal Comune di Rende con la direzione artistica affidata ad Alfredo De Luca, la manifestazione rappresenta da decenni un punto di riferimento per il panorama culturale del Sud Italia.
L’edizione del 2025 segna il traguardo storico dei sessant’anni
L’organizzazione promette di celebrare al meglio la lunga tradizione della kermesse, coinvolgendo l’intero territorio cittadino attraverso una programmazione itinerante.
Ad inaugurare il festival, mercoledì 17 settembre, sarà Noemi, interprete tra le voci femminili più apprezzate del panorama musicale italiano.
La cantautrice romana di origini calabresi, reduce dai recenti successi estivi e dalla partecipazione all’ultima edizione del Festival di Sanremo, si esibirà sul palco allestito in Via Rossini, nel cuore pulsante della nuova Rende.
Dopo Noemi in arrivo Pablo Reyes
Tra gli appuntamenti di maggior rilievo si segnala anche l’atteso ritorno nel centro storico: venerdì 19 settembre, in Piazza degli Eroi, salirà sul palco Pablo Reyes, artista internazionale legato al progetto Gipsy Kings, con un omaggio musicale a Domenico Modugno, figura emblematica della musica italiana.
.