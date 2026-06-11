Giovani Democratici e Forza Italia Giovani insieme a Cosenza per ONCO MED

Il 16 giugno, a Cosenza, le organizzazioni giovanili dei Giovani Democratici di Cosenza e di Forza Italia Giovani di Cosenza, scenderanno in campo all’insegna della solidarietà.

L’evento nasce esclusivamente con uno scopo solidale: sostenere l’associazione ONCO MED e realizzare una piccola raccolta fondi.

Si tratta di un momento che pone al centro valori universali come la solidarietà, la vicinanza alle persone che affrontano la malattia e l’impegno concreto a favore della comunità.

Le differenti appartenenze politiche delle organizzazioni coinvolte restano, naturalmente, immutate e continueranno a caratterizzare il confronto democratico tra realtà che esprimono visioni e sensibilità diverse. Tuttavia, entrambe le organizzazioni giovanili ritengono ci siano cause che meritano di essere sostenute al di là delle legittime differenze politiche, soprattutto quando riguardano la salute, la ricerca scientifica e il sostegno alle associazioni che operano al servizio dei cittadini.

La politica giovanile ha la responsabilità di dimostrare che il rispetto reciproco possa prevalere quando l’obiettivo è contribuire al bene comune. È con questo spirito che è stata accolta e sostenuta la proposta avanzata da ONCO MED.

Di seguito, le dichiarazioni dei due referenti organizzatori dell’evento:

«Dal momento in cui l’associazione ONCO MED ci ha proposto questa iniziativa, abbiamo ritenuto doveroso offrire il nostro contributo attivo alla sua realizzazione. Si tratta di un progetto che abbiamo condiviso fin da subito, riconoscendone il profondo valore umano e sociale, nonché l’importanza di sostenere concretamente chi ogni giorno opera a favore delle persone più fragili del nostro territorio. Pur nella consapevolezza delle differenze politiche che caratterizzano le nostre rispettive realtà, come Giovani Democratici della Federazione di Cosenza abbiamo scelto, in modo unanime, di mettere al primo posto ciò che unisce: la solidarietà, il senso di comunità e l’impegno verso una causa che va oltre ogni appartenenza. Quando si tratta di sostenere la ricerca, aiutare le associazioni che operano sul territorio e promuovere iniziative di valore sociale.»

FRANCESCO GRECO, Giovani Democratici – Federazione Provinciale di Cosenza

«Come Forza Italia Giovani Cosenza siamo felici e onorati di prendere parte a questa lodevole iniziativa. Nello spirito della manifestazione, abbiamo deciso di mettere da parte ogni differenza ideologica e partitica con i Giovani Democratici al fine di dare ampio supporto a un’associazione che da anni offre un contributo importante alle persone affette da queste gravi patologie.»

Dino Farina, Coordinatore Provinciale Forza Italia Giovani Cosenza