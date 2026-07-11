Giovani protagonisti: il 14 e 15 luglio Mendicino ospita “Nuove Voci, Nuove Responsabilità”

Il 14 e il 15 luglio Mendicino diventerà un laboratorio di idee, confronto e partecipazione, ospitando “Nuove Voci, Nuove Responsabilità”, una due giorni dedicata alle politiche giovanili che vedrà protagonisti giovani amministratori locali e rappresentanti delle principali organizzazioni giovanili dei partiti politici italiani.

L’iniziativa, promossa dalle associazioni Enigma e Politischool, nasce con l’obiettivo di dare voce ai tanti giovani che hanno scelto l’impegno politico, condividendo idee, visioni ed esperienze sul ruolo delle nuove generazioni nella costruzione di una classe dirigente sempre più preparata, consapevole e capace di offrire una nuova narrazione del territorio calabrese.

Il programma prenderà il via lunedì 14 luglio con due panel dedicati alla formazione politica dei giovani amministratori e alle nuove prospettive di sviluppo per i territori. La seconda giornata, martedì 15 luglio, si aprirà con un “one to one” con la sindaca di Mendicino, Irma Bucarelli, seguito da un confronto sui nuovi linguaggi della comunicazione politica. Al centro del dibattito, il metodo di Politischool e l’evoluzione della comunicazione dei partiti nell’era della Generazione Z.

L’evento riunirà esponenti provenienti da esperienze politiche differenti, superando le tradizionali contrapposizioni e valorizzando il contributo delle idee.

«Siamo particolarmente soddisfatti dell’adesione di tutti i movimenti giovanili invitati, che saranno rappresentati da alcuni dei loro più autorevoli esponenti», dichiarano gli organizzatori. «Aver riunito realtà politiche diverse attorno allo stesso tavolo rappresenta un segnale importante. In un momento storico in cui molti giovani guardano alla politica con disillusione e distanza, crediamo sia fondamentale creare occasioni di confronto capaci di restituire valore all’impegno pubblico e alla partecipazione democratica».

Per due giorni, Mendicino si candida a diventare il punto di riferimento regionale per il dibattito sulle politiche giovanili, ospitando un’iniziativa capace di dimostrare che il dialogo, quando fondato sul rispetto e sulla qualità delle idee, può rappresentare uno strumento concreto di crescita per la Calabria e per il Paese.