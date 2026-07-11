Sesto scudetto per i medici-calciatori di Cosenza

La squadra del presidente Antonio Caputo, allenata dallo storico medico sociale del Cosenza Calcio Enrico Costabile, ha conquistato il Tricolore nella finale del 24° Campionato organizzato dall’Asd Nazionale Medici Calcio, guidata dal dottor Giovanni Borrelli, svoltasi nel Cilento, sui campi di Agropoli e Capaccio.

In una finale caratterizzata da sano agonismo, come si addice a eventi del genere, i silani hanno battuto per 2-0 i colleghi della Palermo Medica, rivelazione della manifestazione. Le reti dei calabresi portano la firma di Zicarelli, che con sei centri si è aggiudicato il trofeo di capocannoniere, e di Colangelo.

Un successo dedicato a Daniele Caracciolo, uno dei pilastri dei campioni d’Italia, vittima di un serio infortunio, e alle famiglie presenti nella tribuna del “Mario Vecchio” di Capaccio Scalo.

Dieci le squadre, suddivise in due gironi, che hanno preso parte al campionato, organizzato in collaborazione con l’Aics, le amministrazioni comunali di Capaccio Paestum e Agropoli, che hanno messo a disposizione gli impianti sportivi, il Gruppo Sportivo Herajon, presieduto da Gaetano Franco Tolomeo, che festeggia 70 anni di attività, e il delegato Figc Antonio Inverso. Accedevano alle semifinali le prime due classificate di ciascun raggruppamento.

Il Cosenza ha chiuso al primo posto il girone A con 6 punti, dopo aver battuto per 4-2 la Trinacria Palermo (reti di Caputi, doppietta di Zicarelli e Spina; per i siciliani Di Gangi e Rigano), aver perso 2-1 proprio contro Palermo Medica, seconda con 5 punti, e aver superato per 2-0 il Napoli Flegrea.

Nel girone B il primo posto è andato al Napoli con 7 punti, seguito dal Melito Porto Salvo con 4. Eliminati i campioni uscenti di Taranto e l’Avellino.

Nelle semifinali il Cosenza ha piegato per 4-1 il Melito grazie alla doppietta di Zicarelli e ai gol di Guzzo e Francesco Mundo; per i melitesi è andato a segno, su rigore, il patron Nino Zavettieri, 79 anni. Palermo Medica, invece, ha superato il Napoli per 4-3 ai calci di rigore.

Nel girone di qualificazione il Melito aveva perso 7-0 contro il Napoli, battuto 4-2 l’Avellino e pareggiato 2-2 con il Taranto. Palermo Medica, oltre al successo sul Cosenza, aveva pareggiato 0-0 con il Napoli Flegrea e 1-1 nel derby con la Trinacria Palermo. Per quest’ultima anche uno 0-0 con il Napoli Flegrea.

Per la Poule Amatori, nella partita unica tra Bari e Salerno, hanno avuto la meglio i pugliesi per 4-0, conquistando così il diritto di partecipare, a dicembre, alla Supercoppa insieme alle due finaliste del campionato e alla squadra che a settembre si aggiudicherà la Coppa Italia.

Come ogni anno si è svolto anche un convegno medico, articolato in più sessioni, nella sala congressi dell’Hotel Ariston di Capaccio Paestum. Al centro dei lavori il tema degli integratori alimentari nella pratica clinica, con particolare riferimento al loro utilizzo in otorinolaringoiatria, medicina interna e nelle patologie dell’apparato osteoarticolare.