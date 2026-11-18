Dalla vita di una ragazza ai giorni della sua scomparsa, dal dolore di una famiglia alla responsabilità di una società intera. Il film di Paola Randi restituisce a Giulia Cecchettin i suoi sogni e la sua identità, trasformando la memoria in una domanda che riguarda tutti.

La sala è piena, generazioni diverse riunite davanti a una storia che, in un modo o nell’altro, appartiene già alla memoria di tutti. Prima ancora che il film cominci, si avverte qualcosa di particolare: una commozione diffusa, quasi trattenuta, che attraversa la sala. Si parla, ci si sorride, ci si scambia qualche parola, ma nessuno sembra avere davvero voglia di andare oltre. C’è una consapevolezza condivisa, quella di trovarsi davanti a una storia che non si può guardare con distacco.

C’è chi conosce già ogni dettaglio della vicenda, chi ha sentito parlare di Giulia in famiglia, chi è arrivato per curiosità, chi desidera comprendere meglio ciò che è accaduto. Ci sono anche uomini che scelgono di esserci, forse con il peso e la responsabilità di interrogarsi sul proprio ruolo in una società che ha ancora bisogno di imparare il rispetto. Uomini che, attraverso la propria presenza, sembrano voler affermare che cambiare è possibile, ma soprattutto necessario.

L’emozione precede tutto, la musica iniziale, il primo volto di Giulia, i dialoghi, persino la consapevolezza di dover condividere ancora una volta un dolore già conosciuto. È il dolore di una famiglia alla quale è stata sottratta una figlia, una sorella, una persona amata. Una ragazza uccisa da un uomo che diceva di amarla, ma che non ha saputo accettare la sua libertà, fino a cancellarle la vita, i sogni e la possibilità di scegliere il proprio futuro.

Poi comincia il film e nella sala cala un silenzio quasi sacro, che accompagna la visione dall’inizio alla fine. Non è soltanto tristezza, né semplice partecipazione emotiva è il rispetto per Giulia, per la sua famiglia e per tutte le donne che non sono tornate a casa. È anche la consapevolezza che nessuna pellicola, per quanto intensa e ben costruita, potrà colmare gli interrogativi che una storia simile lascia dietro di sé.

Eppure, tra il dolore e la sofferenza, affiora anche una possibilità di speranza. È nelle parole di Elena, la sorella di Giulia, e in quelle di suo padre Gino. È nella dignità di chi resta e nella scelta di non lasciare che una perdita così grande si trasformi soltanto in un ricordo. È nella consapevolezza che il cambiamento deve cominciare dalle parole, dai comportamenti quotidiani, dal modo in cui impariamo a riconoscere l’altro come persona libera. Perché la violenza affonda le proprie radici anche in un profondo analfabetismo emotivo: nell’incapacità di riconoscere i confini altrui, di accettare un rifiuto, di distinguere l’amore dal possesso.

Se domani non torno è il film diretto da Paola Randi e co-sceneggiato con Lisa Nur Sultan, dedicato alla storia e alla vita di Giulia Cecchettin, la giovane laureanda in ingegneria biomedica di Vigonovo uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta, incapace di accettare la fine della loro relazione.

Prodotto da Notorious in collaborazione con Mediaset, Sky e Fondazione Giulia Cecchettin, il film è arrivato nelle sale il 5 novembre 2026, dopo essere stato presentato in anteprima il 23 ottobre alla Festa del Cinema di Roma, in collaborazione con Alice nella Città. In quell’occasione, una proiezione dedicata a cinquecento studenti ha coinvolto ragazze e ragazzi, che hanno seguito la storia con grande attenzione.

La regia di Paola Randi sceglie di spostare lo sguardo dalla cronaca alla famiglia. Al centro non c’è chi ha ucciso Giulia, ma ciò che resta dopo la sua scomparsa: il dolore di un padre, la voce di una sorella, la quotidianità spezzata di una famiglia e il difficile percorso che trasforma una perdita privata in una richiesta pubblica di cambiamento.

Senza concedere spazio all’assassino, la narrazione restituisce centralità alla ragazza e chiama in causa una società intera, a partire dagli uomini e da quei comportamenti che troppo spesso vengono minimizzati, giustificati o scambiati per manifestazioni d’amore.

L’opera assume così una dimensione che supera quella strettamente cinematografica. È un racconto a servizio della realtà narrata, che trova nella propria potenzialità educativa uno degli aspetti più significativi e si presta a diventare occasione di confronto nelle scuole, nei percorsi di formazione e negli incontri dedicati alla sensibilizzazione sulla violenza di genere.

Con un rigore quasi documentaristico, il film ripercorre i giorni che hanno segnato la vicenda: dall’11 novembre 2023, quando Giulia scompare da Vigonovo, al 16 novembre, giorno in cui avrebbe dovuto discutere la sua tesi di laurea, fino al 18 novembre, quando il suo corpo viene ritrovato nei pressi del lago di Barcis, nel Pordenonese. Il racconto arriva poi al 5 dicembre, giorno dei funerali celebrati nella basilica di Santa Giustina a Padova, davanti a oltre diecimila persone. Una folla che, raccogliendo l’invito di Elena, agita mazzi di chiavi per fare rumore. Ma la cronologia degli avvenimenti non è l’unica dimensione attraverso cui Paola Randi sceglie di raccontare questa storia. La regista ricostruisce soprattutto ciò che accade dentro una famiglia sospesa tra l’attesa e la speranza, mentre fuori il tempo sembra procedere senza offrire risposte.

La nebbia è una presenza costante, quasi un personaggio silenzioso che attraversa il film. Avvolge campi, fiumi, ponti, parcheggi, il cimitero e zone industriali delle città di pianura in cui si sono svolti i fatti e sono state realizzate le riprese: da Vigonovo a Fossò, da Saonara a Vigodarzere e Campodarsego, da Mestre a Padova, fino ai luoghi del ritrovamento.

È la nebbia dei giorni della scomparsa, dell’incertezza e di un’attesa che sembra non avere fine. Un limbo nel quale la famiglia cerca di aggrapparsi ai ricordi, ricostruendo una quotidianità che, soltanto a posteriori, rivelerà tutta la propria fragilità.

Giulia riemerge così attraverso la sua creatività di aspirante fumettista, i disegni, la collaborazione domestica con il padre e le preoccupazioni per un ex fidanzato sempre più assillante, che utilizza il ricatto emotivo come strategia per mantenerla legata a sé.

Prima della tragedia, la famiglia Cecchettin aveva già affrontato la perdita di Monica Camerotto, la madre di Giulia, scomparsa nel 2022 a causa di un tumore. Gino, rimasto vedovo, aveva cercato di ricostruire una quotidianità insieme ai figli: Elena, all’estero, Davide, ancora al liceo, e Giulia, prossima alla laurea.

Sono i piccoli gesti a raccontare questa famiglia. Preparare da mangiare, riuscire a far coincidere gli orari, sedersi tutti insieme a tavola. Gesti ordinari che diventano una forma di cura e che il film restituisce con particolare delicatezza. Anche un semplice piatto di pasta al tonno, preparato quasi improvvisando, racconta il tentativo di un padre di continuare a prendersi cura dei propri figli, nutrendoli nel senso più concreto e profondo del termine.

Dopo la scomparsa di Giulia, quella stessa quotidianità si svuota. Sulla tavola arrivano cibi pronti, cartoni della pizza, caffè preparati per restare svegli e riuscire ad andare avanti. Non servono grandi discorsi per mostrare la dimensione del lutto: basta osservare come cambia una cucina, come una famiglia smette di abitare i propri gesti con la stessa naturalezza.

C’è anche il peso dei ricordi che, nei momenti più difficili, diventano frammenti confusi. Gino si interroga su quale sia stata l’ultima cosa detta alla figlia, su come fosse vestita, su quali parole si siano scambiati durante quella che allora sembrava una giornata come tante. Riascolta ripetutamente l’ultimo messaggio vocale ricevuto da Giulia, un frammento di quotidianità che, senza che nessuno potesse immaginarlo, sarebbe diventato l’ultimo momento di dialogo tra un padre e una figlia.

È proprio questa dimensione domestica a rendere il racconto particolarmente doloroso: la consapevolezza che spesso non sappiamo riconoscere il valore di un momento mentre lo stiamo vivendo, perché lo consideriamo parte di una routine destinata a ripetersi.

Uno degli aspetti più significativi del film è la scelta di restituire a Giulia un’identità che non coincida con la sua morte. La regista si sofferma sui suoi disegni, sul desiderio di diventare illustratrice per libri per bambini, sui progetti, sugli affetti e sulla vita quotidiana. Sabrina Martina interpreta Giulia come una presenza luminosa, circondata da una sorta di nebbia che sembra uscire proprio dai suoi disegni. I colori sono vivaci, così come l’immaginario di una ragazza che sta costruendo il proprio futuro.

C’è un disegno che rimane particolarmente impresso: una ragazza dai capelli vaporosi, distesa su un tetto, con lo sguardo rivolto verso una distesa di cielo. Un’immagine di libertà, di spazio, di possibilità.

Giulia sta per laurearsi in ingegneria biomedica, ha una vita davanti, sogni e progetti ancora da realizzare. Il suo maglione rosso acceso, l’impermeabile giallo, la sua vitalità restituiscono allo spettatore la presenza di una ragazza che non può essere ridotta alla tragedia che l’ha colpita.

Il film sceglie di non mostrare il volto dell’assassino e di non pronunciarne il nome, sottraendogli il centro della scena. Non è un modo per cancellare la responsabilità di chi ha commesso il delitto, ma una scelta narrativa precisa: non concedergli altro spazio rispetto a quello che la cronaca gli ha già riservato.

Lo sguardo torna così su Giulia, su ciò che era e su ciò che avrebbe potuto diventare. Tra le immagini più forti c’è quella in cui la ragazza cammina in un paesaggio di novembre. Lungo il sentiero compaiono le parole legate ai motivi per cui aveva deciso di interrompere la relazione: pensieri, comportamenti e segnali che, ricomposti a posteriori, raccontano il tentativo di sottrarsi a un rapporto che non rispettava la sua libertà, da una parte la normalità di una ragazza che sta andando incontro al proprio futuro, dall’altra la violenza di chi non accetta la sua decisione di andarsene. Le parole che avrebbero dovuto proteggerla diventano, nel film, una ferita aperta.

Il momento in cui Elena scopre il contenuto del messaggio inviato dalla sorella è uno dei passaggi più intensi dell’intera pellicola. La sala sembra gelarsi. È il momento in cui la consapevolezza della realtà irrompe con tutta la sua forza, non si sta assistendo a una storia inventata, ma a qualcosa che è accaduto davvero. Quando emergono le imposizioni che Filippo esercitava all’interno della relazione, diventa ancora più evidente quanto sia necessario riconoscere la differenza tra amore e possesso. Non c’è nulla di romantico nel controllo, nella gelosia possessiva, nel ricatto emotivo o nella pretesa di decidere per un’altra persona.

Elena, interpretata da Tecla Bossi, rifiuta la spiegazione rassicurante del mostro. L’assassino non viene presentato come un’eccezione inspiegabile, lontana dalla società, ma come il prodotto di una cultura nella quale determinati comportamenti possono essere tollerati, minimizzati e normalizzati. Controllare il telefono della propria compagna, non accettare una separazione, vivere l’autonomia o i risultati di una donna come una minaccia sono atteggiamenti che devono essere riconosciuti e messi in discussione. Questo non significa che ogni manifestazione di gelosia conduca necessariamente alla violenza, ma che il possesso non può essere confuso con l’amore e che i segnali di controllo non devono essere giustificati. La storia di Giulia diventa così una domanda rivolta anche agli uomini: quali comportamenti riconosciamo? Quali giustifichiamo? Quali lasciamo passare perché considerati normali?

Anche Gino intraprende un percorso di consapevolezza. Attraverso il confronto con Elena, comincia a mettere in discussione convinzioni e modelli culturali che fino a quel momento non aveva mai esaminato fino in fondo. Non viene rappresentato come un uomo perfetto, ma come una persona che sceglie di imparare, ascoltare e cambiare. È un passaggio importante, perché la responsabilità educativa non può essere affidata esclusivamente alle donne. Sono anche gli uomini a dover parlare con altri uomini, riconoscere i comportamenti problematici e contribuire a trasformare una cultura che ancora troppo spesso confonde la libertà femminile con una minaccia. Gino Cecchettin ha trasformato il dolore più grande che un padre possa provare in una battaglia pubblica contro la violenza sulle donne. Non cerca vendetta, ma educazione. Chiede che nelle scuole si possa parlare di affettività, rispetto, relazioni e capacità di riconoscere i segnali di una relazione violenta. La sua presenza, la sua associazione e il suo impegno diventano parte di una richiesta che non riguarda soltanto la famiglia Cecchettin, ma l’intera società.

Una delle riflessioni più interessanti del film prende forma in un luogo reale: Prato della Valle, a Padova, con le sue statue dedicate a uomini illustri. Il riferimento diventa un’occasione per interrogarsi sulla memoria pubblica e su chi, nel corso della storia, è stato considerato degno di essere ricordato. Le statue presenti nella piazza sono 78 e non raffigurano donne come figure autonome di quel pantheon civico. Una sproporzione che racconta una lunga esclusione femminile dagli spazi del riconoscimento pubblico, del potere e della cultura ufficiale. Non è soltanto una questione monumentale è il segno di una storia nella quale i contributi delle donne sono stati spesso marginalizzati, mentre agli uomini veniva riservato lo spazio della celebrazione. La riflessione si lega inevitabilmente alla storia di Giulia. Ricordarla non può significare soltanto associarne il nome al femminicidio, significa restituirle la complessità di una persona, i suoi talenti, il suo immaginario e il futuro che non ha potuto vivere.

I suoi disegni assumono proprio per questo un significato particolare: danno forma a un’esistenza che non può essere ridotta a un fatto di cronaca. Il film mette così in relazione la violenza che cancella una singola vita e quei meccanismi culturali che, molto prima, hanno contribuito a rendere invisibili tante altre donne. La memoria non è neutrale: dipende da chi scegliamo di raccontare e da ciò che decidiamo di tramandare.

C’è un altro aspetto che il film affronta con particolare attenzione: il rapporto tra informazione, spettacolarizzazione e diritto alla riservatezza. Nelle prime ore successive alla scomparsa, gli appelli pubblici e la copertura mediatica contribuiscono a diffondere la notizia e ad alimentare la speranza di ritrovare Giulia. Ma, man mano che il caso diventa un evento nazionale, all’attenzione si accompagnano anche semplificazioni, speculazioni e giudizi sulla famiglia.

Perché non si erano accorti di nulla? Perché non avevano previsto quello che sarebbe successo? Perché cercare responsabilità anche nelle loro vite private? Il film mostra il costo di questo assedio, il dolore diventa materiale pubblico proprio mentre una famiglia sta cercando di comprendere ciò che è accaduto.

C’è anche Davide, il fratello minore, che, grazie alla tutela della propria immagine in quanto minorenne, conserva uno spazio di riservatezza e arriva a fare da scudo al padre davanti a telecamere e fotografi. È un passaggio che rende evidente una contraddizione: i media possono amplificare una richiesta d’aiuto e contribuire a sensibilizzare l’opinione pubblica, ma possono anche invadere la vita delle persone, trasformare individui reali in personaggi e attribuire loro responsabilità che non hanno. Anche le parole, dunque, hanno un peso. Raccontare la violenza significa assumersi la responsabilità di scegliere come farlo. Il rischio è che l’attenzione si concentri sulle presunte ragioni di chi ha ucciso, invece che sulla libertà negata alla vittima e sui comportamenti che hanno preceduto il delitto.

Il titolo del film riprende la poesia della peruviana Cristina Torres-Cáceres, scritta nel 2017 dopo l’uccisione della studentessa messicana Mara Castilla. I versi denunciano la paura delle donne e chiedono che nessun’altra debba essere costretta a vivere la stessa sorte.

In Italia, la poesia è diventata un simbolo della lotta contro la violenza di genere dopo l’uccisione di Giulia Cecchettin, quando Elena ha rilanciato il suo invito a fare rumore, trasformando il dolore in una richiesta di consapevolezza collettiva. Quel rumore prende forma nel percorso di Gino, nel confronto con i figli e soprattutto nel discorso rivolto agli uomini. Non è un gesto di rabbia fine a sé stesso, ma una richiesta di responsabilità condivisa. La folla si raccoglie nel ricordo di Giulia e alza al cielo mazzi di chiavi. Il loro tintinnio diventa un richiamo, un modo per risvegliare le coscienze e impedire che la sua storia venga consegnata soltanto al silenzio.

Il film, che dura circa un’ora e quarantotto minuti, non è facile da attraversare e non permette di allontanarsi davvero dalla storia neppure quando la proiezione termina. È un racconto che continua ad accompagnare lo spettatore, perché riguarda tutti, seppure con sensibilità e motivazioni differenti. La sua misura più autentica si ritrova proprio nelle piccole cose: i disegni, i pasti condivisi, gli oggetti, i gesti quotidiani che continuano a parlare di Giulia e a tenerne viva la presenza. La commozione in sala è evidente, anche tra molti spettatori uomini. Ma non è la commozione, da sola, a cambiare le cose e il film non pretende di risolvere ciò che racconta.

Può però contribuire a tenere aperta una domanda fondamentale: come si educa al rispetto? Quali comportamenti scegliamo di non giustificare più? Come si parla della violenza senza trasformarla in spettacolo? Più di centomila studenti e studentesse hanno già visto il film. Il centro antiviolenza che gestisce il numero nazionale 1522 ha dichiarato un incremento delle telefonate da parte delle giovanissime in seguito alle proiezioni. È un dato che restituisce una dimensione ulteriore alla forza della narrazione, parlarne può far emergere situazioni di violenza spesso subdole e difficili da riconoscere, diventando un primo passo per chiedere aiuto e interrompere percorsi pericolosi.

Non è una colpa avere interiorizzato stereotipi e modelli culturali che ci arrivano dall’ambiente in cui cresciamo è, però, una responsabilità riconoscerli, metterli in discussione e lavorare per superarli. Per questo il film dovrebbe entrare nelle scuole, non come un appuntamento occasionale o una ricorrenza da rispettare una volta all’anno, ma come occasione continuativa di educazione e confronto. Ragazze e ragazzi devono poter riconoscere il significato del patriarcato, comprendere cosa significhi colpevolizzare una vittima e imparare che l’amore non è controllo, non è gelosia possessiva, non è possesso.

Se domani non torno non è un film da guardare e dimenticare è un’opera da portare fuori dalle sale, dentro le case, nelle scuole, nei luoghi in cui si formano le coscienze e si costruiscono le relazioni. Perché Giulia non può essere ricordata soltanto per il modo in cui è morta, aveva un nome, una voce, un talento, dei sogni, una vita che le apparteneva e che nessuno aveva il diritto di sottrarle.

E se la sua storia ha contribuito a far nascere una consapevolezza collettiva, quella consapevolezza non può esaurirsi nella commozione di una sala cinematografica, nel rumore di un mazzo di chiavi o nelle parole pronunciate durante una commemorazione.

Deve diventare educazione, responsabilità, libertà. Deve tradursi nella capacità di riconoscere la violenza prima che diventi irreversibile, di non giustificare il controllo, di non confondere la pretesa di possesso con l’amore. Deve entrare nelle relazioni quotidiane, nei linguaggi, nelle scelte individuali e collettive. Non basta indignarsi quando una donna viene uccisa. Non basta ricordarla quando la sua storia diventa una ferita pubblica. Bisogna costruire una società nella quale nessuna donna debba avere paura di scegliere, di andarsene, di essere libera. Giulia aveva paura di non tornare e non è tornata! A noi resta il compito di fare in modo che la sua storia non sia soltanto un’altra tragedia da ricordare, ma una responsabilità da assumere. Perché nessuna donna dovrebbe diventare il simbolo di una battaglia per ottenere ciò che le spettava già in vita: il diritto di essere libera, di essere rispettata, di vivere.