“Governare Insieme”: tappa in Puglia per il libro che dà voce ai territori

Dopo la prestigiosa presentazione alla Camera dei Deputati lo scorso 24 gennaio, il libro “Governare Insieme – Uno spazio utile per gli amministratori locali – Volume 2”, a cura di Francesco Lo Giudice e pubblicato da Apollo Edizioni, prosegue il suo percorso fuori regione con un nuovo appuntamento in Puglia. L’incontro si terrà oggi alle ore 19:00 presso la Biblioteca Comunale di Tricase, in provincia di Lecce.

Un segnale evidente del crescente interesse che le pubblicazioni dell’autore cosentino stanno riscontrando anche al di fuori della Calabria. Questo volume, infatti, rappresenta la prosecuzione del fortunato lavoro avviato nel 2021 con la pubblicazione del primo “Governare Insieme”, presentato in molte città italiane.

Si tratta di un’apposita collana editoriale che raccoglie gli articoli pubblicati nell’omonima rubrica “Governare Insieme – Uno spazio utile per gli amministratori locali”, dedicata ai temi del governo e dello sviluppo locale, che trova spazio sul giornale Il Quotidiano del Sud – L’Altra Voce dell’Italia, a diffusione nazionale.

Francesco Lo Giudice durante la presentazione del libro alla Camera dei Deputati (foto tratta dalla sua pagina facebook)

Lo scopo è quello di dare voce ai comuni italiani che governano quotidianamente la nazione dal basso e con non poche fatiche, nonchè ripartire dai territori e dalle dimensioni civiche per meglio comprendere la vita democratica. “Negli ultimi decenni – afferma Lo Giudice – si è rarefatto, sfibrato, allentato, e in alcuni casi rotto, il rapporto di dipendenza dell’unità centrale dello Stato al pluralismo istituzionale dei nostri Enti locali, i quali sono stati privati di risorse finanziarie e di confronto ma sovraccaricati di responsabilità”.

Francesco Lo Giudice, laureato in Scienze Politiche e dottore di ricerca in Politica, Società e Cultura presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università della Calabria, è stato Sindaco della città di Bisignano (Cs) dal 2017 al 2021. Nel 2014, sempre con la Apollo Edizioni, ha pubblicato “Cambiare il Sud per cambiare l’Italia”, illustrato in oltre cinquanta città calabresi, e nel 2016 il libro “Il futuro dell’Italia si gioca a Sud”, con numerose presentazioni fuori regione.

Secondo Lo Giudice, il Mezzogiorno rappresenta una risorsa strategica per il futuro del Paese. “Questo volume – afferma – è una raccolta di articoli di opinione. Non è un libro di utopia ma un ricettario di protopia, dal greco pro – tópos, che significa ‘a favore del luogo’. La protopia si basa sull’idea che piccoli cambiamenti progressivi possano accumularsi nel tempo e portare a miglioramenti significativi nella società. Cambiando i nostri luoghi, sicuramente contribuiremo a cambiare il mondo.”

Elvira Sangineto