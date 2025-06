Bob Fest 2025: La Calabria tra eccellenze gastronomiche e impegno sociale

Dal 28 al 30 giugno, Roccella Jonica diventa il punto d’incontro per oltre 400 protagonisti del mondo food & beverage, arrivati da ogni angolo del pianeta. Tre giorni tra cucina, cultura e solidarietà per un festival che mette al centro il territorio e la ricerca oncologica.

È tutto pronto per l’edizione 2025 del BOB FEST, l’evento gastronomico che trasforma la Calabria in un luogo dove il cibo diventa racconto, cura e connessione.

Tre giorni di sapori, incontri e visioni, ma anche di impegno concreto. Il BOB FEST 2025, in programma a Roccella Jonica dal 28 al 30 giugno, non è solo un festival enogastronomico: è un progetto culturale, sociale e solidale che intreccia cibo, territorio e cambiamento.

Organizzato da Anna Rotella, Roberto Davanzo, Silvia Rotella, Alessandra Molinaro e Rino Gemelli dell’associazione Alchimisti per Amore APS e promosso da Timo Studio Enogastronomico, il BOB FEST, in questa edizione, è sostenuto dai Main Partner Petra – Molino Quaglia e Came Officine Grafiche.

“Il cibo, per noi, è un modo e uno strumento per raccontare la nostra regione, non per vendere dei prodotti,” sottolinea Silvia Rotella. “Il valore del festival risiede proprio nella sua capacità di portare in Calabria ospiti da tutto il mondo e nel suo format itinerante, che ci permette di valorizzare il nostro territorio senza trattare la gastronomia come una cartolina da mostrare, ma come un linguaggio culturale.”

“Il Bob Fest è giunto alla quinta edizione, ma è la seconda così in grande,” spiega Alessandra Molinaro. “Per noi vuol dire che finalmente anche la Calabria può essere palcoscenico di un racconto enogastronomico di portata internazionale. Questo implica una grande responsabilità dal punto di vista comunicativo: far comprendere che l’enogastronomia in questa regione non può più essere considerata soltanto una leva pubblicitaria fine a sé stessa, ma deve essere considerata linguaggio e cultura.” E prosegue “Basta narrazioni stereotipate. La Calabria non è solo ‘terra da scoprire’: è una terra che crea, che ha visioni lungimiranti e si mette in discussione, ma serve competenza e credibilità perché gli eventi accendono riflettori, ma è il lavoro quotidiano che costruisce valore.”

Il BOB FEST, dopo il successo dello scorso anno, prosegue il suo percorso itinerante per far conoscere le bellezze della Calabria e si sposta nella splendida Riviera dei Gelsomini, tra il Porto delle Grazie, il Castello Carafa e la Tenuta Torre Vèdera di Roccella Jonica.

Anche nel 2025, il BOB FEST rinnova il suo impegno al fianco della Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Fin dalla prima edizione, il festival ha scelto di trasformare il gusto in solidarietà: il ricavato, tolte le spese, sarà infatti devoluto a sostegno del lavoro di ricercatori e ricercatrici impegnati ogni giorno nella lotta contro i tumori.

Durante le giornate del festival, AIRC sarà presente con uno stand informativo, dove volontari e volontarie distribuiranno materiali su prevenzione, corretti stili di vita e diagnosi precoce.

Tra gli appuntamenti da non perdere, domenica 29 giugno il palco del BOB FEST ospiterà il lancio ufficiale di Neogranìa, un progetto firmato Petra Molino Quaglia che punta a cambiare il modo in cui si coltiva e si trasforma il grano.

È un progetto che si sposa perfettamente con lo spirito del BOB FEST: guardare avanti con radici profonde, immaginando un futuro in cui gusto, cultura e consapevolezza camminano insieme.

Durante la conferenza stampa di presentazione del festival, l’Assessore Regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo ha dichiarato: “Non è semplice organizzare un festival itinerante, di certo è più stancante, ma io sono felice che avete scelto di comunicare e mostrare la Calabria tutta, che non è solo Tropea. Noto entusiasmo, effervescenza, volontà e noi abbiamo il ruolo di infondere fiducia sul territorio. Per cui non voglio più sentire la frase ‘Non sembra di essere in Calabria’, perché la Calabria è questa.”

Roberto Davanzo, il visionario della pizza che ha fatto della Calabria un laboratorio di gusto, cultura e solidarietà, guarda già al futuro : “Il nostro obiettivo è consolidare il BOB FEST come piattaforma permanente per raccontare una Calabria che ha ormai pieno diritto di entrare nelle geografie gastronomiche internazionali. Vogliamo continuare a costruire connessioni, aprire nuovi dialoghi tra produttori, chef, artigiani, ricercatori e istituzioni, e dimostrare che da qui può partire un modello culturale, economico e sociale capace di generare valore concreto per il territorio.”

UN FESTIVAL, TRE GIORNATE – IL PROGRAMMA

Sabato 28 giugno – Castello Carafa

A partire dalle ore 19:00 il festival si apre con un evento a porte chiuse, organizzato dall’associazione MarinAmo e riservato agli ospiti del BOB FEST. Un momento di unione, conoscenza e convivialità tra tutti coloro che, ogni anno, rendono possibile questa esperienza in una serata intima e suggestiva tra le mura dello storico Castello Carafa, nel cuore di Roccella Jonica. In programma, un dialogo tra l’archeologo Francesco Cuteri e lo scultore-antropologo Antonio Tropiano, accompagnato da una degustazione di prodotti calabresi. Dalle ore 22:00, il Castello aprirà al pubblico.

Domenica 29 giugno – Porto delle Grazie

Dalle ore 19:00, il porto turistico di Roccella Jonica si trasformerà in un grande Food & Culture Village affacciato sul mare. Più di 400 stand accoglieranno aziende agricole, gastronomie, pizzerie, chef, vignaioli, bartender e pastry chef per una festa dei sensi che celebra la Calabria contemporanea.

PALCO PRINCIPALE – condotto da Francesca Russo e Paolo Vizzari

· 19:30 – Orkestrana Marching Band

· 20:00 – Apertura ufficiale e saluti del team BOB FEST

· 20:10 – Intervento AIRC

· 20:20 – Saluti istituzionali

· 20:30 – Intervento di Paolo Vizzari

· 20:40 – Talk “Evolutiva e Neogranìa – Il grano che cambia tutto” con Chiara Quaglia, Piero Gabrieli di Petra Molino Quaglia

· 21:10 – Talk “Ridisegnare l’esperienza a tavola” con Anna Rotella, Aya Yamamoto, Andrea Gionchetti, Giuliana Giancano – a cura di Luciana Squadrilli di Food & Wine Italia

· 21:40 – Talk “Identità Golose e la grande Calabria fuori dalla Calabria” con Anthony Genovese, Umberto Oliva, Matteo Aloe – a cura di Carlo Passera e Marialuisa Iannuzzi di Identità Golose

· 22:10 – Talk “Il pane è politica” con Aurora Zancanaro, Davide Longoni, Lorenza Roiati, Sara Papa, Anna e Salvatore Pittelli, Monica Florio, Antonio e Luigi Scalese – a cura di Annalisa Zordan di Gambero Rosso

· 22:40 – Talk “Next Stop Calabria: il futuro parte da qui” con Tala Bashmi, Andoni Luis Aduriz, Albert Adrià, Floriano Pellegrino, Joanna Slusarczyk, Vaughan Mabee, Nino Rossi – a cura di The Best Chef

· 23:15 – Dj: Inna Cantina

· 00:00 – Live: Sarafine

· 01:00 – Live: Mundial

PALCO DEL MOLO

· 20:30 – Talk “Il bancone: espressione di identità” con Edris Al Malat, Marco Natali, Diego Melorio, Antonio Cristofaro, Ines Scumace a cura di Alessandra Molinaro e Silvia Rotella di Timo Studio Enogastronomico

· 21:15 – Live performance di Meriam Jane Trio, un’anteprima del Roccella Jazz Festival che si terrà dal 23 al 31 agosto a Roccella Jonica

· Qui lista completa di tutti gli ospiti del festival: https://www.bobfest.it/

Lunedì 30 giugno – Fiko Beach e Tenuta Torre Vèdera

Dalle 10.00 alle 14.00 Brunch al Fiko Beach per gli ospiti del BOB Fest: dj set di Classic Mode, chiacchiere e relax in riva al mare.

La Cena di Gala, alle ore 20:00, chiuderà il festival nella scenografica Tenuta Torre Vèdera. Un’esperienza gastronomica esclusiva, riservata a un numero limitato di ospiti tra stampa, sponsor e pubblico.

Chef: Marco Ambrosino, Nino Di Costanzo**, Floriano Pellegrino*, Gianfranco Pascucci*, Francesco Stara*, Errico Recanati*, Riccardo Sculli*, Luca Abbruzzino*, Nino Rossi*, Caterina Ceraudo*, Luigi Lepore*, Antonio Biafora*

Pizzaioli: Francesco Martucci, Massimiliano Prete, Roberto Davanzo, Ivano Veccia

Pastry Chef: Maria Belen Gonzalez, Antonio e Fiorella Staglianò, Mauro Pompili

Bartender:

Giacomo Giannotti, Dom Carella e Umberto Oliva

Vignaioli:

Casa Comerci e Cantine Lavorata

INFO E BIGLIETTI

29 giugno – Porto di Roccella Jonica dalle ore 19:00 Ingresso: 125€ (100€ in prevendita) – il contributo di 5€ per ogni biglietto venduto sarà devoluto direttamente alla ricerca oncologica sostenuta dalla Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro ETS

30 giugno – Cena di Gala – Tenuta Torre Vèdera ore 20:00 Ingresso: 250€ – posti limitati (la vendita partirà una settimana prima dell’evento)

info@bobfest.it www.bobfest.it IG: @bobfest2025 – FB: BOB Fest

Fortuna Mazzeo