Italia, è cominciata l’era Gattuso: “Possiamo andare al Mondiale”. Nel team azzurro anche il cosentino Perrotta

Gennaro Ivan Gattuso, nuovo ct della dell’Italia, è stato presentato questa mattina all’hotel Parco dei Principi di Roma. Il 23° commissario tecnico unico della storia della Nazionale avrà il compito di provare a riportare l’Italia al Mondiale.

“È un sogno che si avvera e spero di essere all’altezza del ruolo” ha esordito il tecnico di Schiavonea (Corigliano-Rossano) in un discorso di presentazione chiaro e conciso. “Il compito non è facile, ma di facile nella vita non c’è nulla. Sappiamo che c’è tanto da fare, ma abbiamo anche la consapevolezza di poter svolgere un grande lavoro. C’è poco da dire, c’è da lavorare, andare in giro e parlare coi giocatori, trasmettendogli cose positive, entrando nella loro testa. Sento dire da tanti anni che in Italia non abbiamo talento, ma penso che i giocatori ci siano: bisogna metterli nelle condizioni di potersi esprimere al massimo. L’obiettivo è riportare l’Italia al Mondiale ed è fondamentale farlo per noi, per il nostro calcio e per il nostro paese. Abbiamo le doti e le qualità per poterlo fare”.

Rispondendo alle domande dei giornalisti presenti in sala, il nuovo Ct ha poi aggiunto: “La Nazionale ha bisogno di entusiasmo e voglia di stare insieme nei momenti di difficoltà, di essere uniti. Chi viene a Coverciano deve farlo con entusiasmo, per creare una famiglia: i moduli, la tecnica e la tattica contano, ma la priorità è tornare ad avere un gruppo forte e quella mentalità che per anni ci hanno contraddistinto”. Gattuso lo dice a chiare lettere: “Ricevuta la chiamata non ho esitato un istante, anche perché sono convinto di avere una squadra forte: ecco, non i singoli giocatori, ma una squadra. Stare fuori due volte fuori dal Mondiale è dura per tutti, perché la maglia della Nazionale è pesante e non è semplice gestire la pressione. Eppure, la parola paura non deve esistere, perché con quella non si va da nessuna parte. Il mio lavoro in Nazionale cambierà, la quotidianità sarà diversa rispetto a quella nel club, ma il calcio è la mia vita: quando mi alzo non vedo l’ora di parlare di calcio. In questo primo periodo stresserò i miei colleghi di Serie A e quelli all’estero dove ci sono giocatori convocabili: l’obiettivo è andare a parlare con i calciatori, vedere le partite, prendendo treni e aerei e andando a cercare i migliori profili”.

L’arrivo di Gattuso coincide con un più ampio progetto legato all’azzurro e al mondo giovanile: Leonardo Bonucci entra a far parte dello staff della Nazionale maggiore, Cesare Prandelli sarà invece la guida di un nuovo percorso che verrà sviluppato assieme a Gianluca Zambrotta e ad un altro calabrese, Simone Perrotta, un trait d’union fra il Club Italia con le Nazionali giovanili, il Settore Giovanile e Scolastico e il Settore Tecnico.

I PRIMI IMPEGNI PER TORNARE AL MONDIALE:

L’esordio ufficiale sulla panchina azzurra del Ct Gattuso è previsto per il 5 settembre a Bergamo contro l’Estonia, poi l’8 a Debrecen ci sarà Israele; a ottobre altre due gare con le stesse avversarie ma sedi invertite, prima del rush finale di novembre, in Moldova e in casa con la Norvegia.

Da: www.figc.it