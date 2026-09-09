Grande successo a Praia a Mare per “Identità Moda – Città di Praia a Mare”

Moda, arte e creatività protagoniste sul Viale della Libertà. Tra le protagoniste della serata anche Anna Maria Coscarello Creation, applaudita per la nuova collezione.

È stata una serata all’insegna dell’eleganza, della creatività e della valorizzazione dei talenti quella vissuta domenica 6 settembre sul Viale della Libertà di Praia a Mare, in occasione di “Identità Moda – Città di Praia a Mare”.

La manifestazione ha richiamato l’attenzione del pubblico con una passerella dedicata alla moda e alla creatività, offrendo spazio a numerosi stilisti e designer e trasformando l’evento in una vetrina per le eccellenze creative del territorio.

Tra le protagoniste della serata anche Anna Maria Coscarello Creation, che ha presentato la propria collezione conquistando l’apprezzamento del pubblico. Un momento significativo all’interno di un percorso caratterizzato da passione, ricerca, eleganza e attenzione ai dettagli.

A impreziosire l’appuntamento è stata inoltre la presenza di autorevoli personalità del mondo della moda e dell’arte, tra cui il maestro orafo Gerardo Sacco e il creative designer Giuseppe Fata, figure di riferimento che hanno contribuito a dare ulteriore prestigio alla manifestazione.

Per Anna Maria Coscarello Creation, la partecipazione a “Identità Moda” rappresenta dunque un’importante conferma e un ulteriore passo in un cammino professionale costruito attraverso la ricerca stilistica e la valorizzazione della creatività.

La serata si è conclusa tra applausi, entusiasmo e numerosi consensi per le creazioni portate in passerella, confermando il valore di un appuntamento capace di mettere in dialogo moda, arte e territorio.

“Identità Moda – Città di Praia a Mare” è stata ideata e organizzata dal promoter Giancarlo De Luca, con la direzione artistica di Roberto Mandarano.