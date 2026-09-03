HOST & TOURISM CALABRIA: a Cassano all’Ionio una giornata dedicata all’ospitalità extra alberghiera

L’evento, organizzato da Viaggi Forte di Angela Pagliaro in collaborazione con il Comune di Cassano all’Ionio e Visit Sibaritide APS, si terrà il 7 settembre presso il Polifunzionale Grotte di Sant’Angelo

Una giornata di confronto e formazione per fare rete attorno alle nuove sfide del turismo calabrese. È questo l’obiettivo di “HOST & TOURISM CALABRIA”, in programma lunedì 7 settembre presso il Polifunzionale Grotte di Sant’Angelo di Cassano all’Ionio.

L’iniziativa nasce con l’intento di creare un momento di incontro tra operatori turistici, property manager, professionisti e istituzioni, mettendo al centro le trasformazioni che stanno interessando il comparto dell’ospitalità e, più in generale, il modo di vivere e promuovere una destinazione.

A promuovere l’appuntamento è Viaggi Forte, realtà nata nel 2011 dall’iniziativa imprenditoriale di Francesco Forte e Angela Pagliaro, in collaborazione con il Comune di Cassano all’Ionio e con Visit Sibaritide APS.

Oltre quindici anni di esperienza nel settore hanno portato l’agenzia Viaggi Forte a sviluppare un’offerta articolata che comprende viaggi nazionali e internazionali, crociere, villaggi turistici, eventi, biglietteria aerea, marittima e ferroviaria, servizi NCC e altri servizi di assistenza turistica.

I lavori prenderanno il via alle 9:00 con l’accoglienza e la registrazione dei partecipanti, seguite dai saluti istituzionali del Sindaco di Cassano all’Ionio, Giampaolo Iacobini e del Consigliere comunale e provinciale Luigi Garofalo.

Il primo talk sarà dedicato alle “Normative 2026”, con un focus sui principali adempimenti per chi opera nell’ospitalità extra alberghiera: CIN, regolamenti comunali, obblighi regionali, sicurezza dei locali, SCIA, adempimenti amministrativi, controlli e sanzioni, privacy e procedure di check-in degli ospiti. A relazionare sul tema saranno Federica Petrongari, ingegnere edile e CEO & Founder di Startelier STP, e Matteo Mignardi, commercialista, CFO & Co-founder di Startelier STP.

Alle 11:00 si parlerà di destagionalizzazione, valorizzazione e ripopolamento dei centri storici, domanda turistica, prezzi medi, occupazione e nuove destinazioni. Un approfondimento orientato a individuare nuove opportunità di sviluppo per i territori e a riflettere sulle strategie necessarie per superare una visione del turismo concentrata esclusivamente sui mesi estivi. La relazione è affidata a Carmela Lerede, consigliera AIGAB, CEO di Youcomehere e founder di LadyProperty.

Spazio poi alla tecnologia applicata all’ospitalità con il workshop “Annunci e tecnologie”, durante il quale saranno affrontati aspetti sempre più determinanti per la competitività delle strutture: dall’ottimizzazione degli annunci sulle OTA (agenzie di viaggio digitali) al pricing dinamico, dalle fotografie professionali alla gestione delle recensioni, passando per channel manager e automazione operativa. L’intervento sarà firmato da Danilo Beltrante, imprenditore sociale e founder Vivere di Turismo.

Dalle 13:00 alle 14:00 è previsto un light lunch con degustazione di prodotti tipici locali, a cura di Catasta, impresa sociale con sede a Campotenese che investe nella cooperazione e nell’innovazione.

Il pomeriggio riprenderà con il focus “Autentica come modello: dal Lago di Como all’Alto Ionio”, un appuntamento dedicato alla gestione professionale delle case vacanza, alla costruzione di una rete territoriale dell’ospitalità, al branding e all’identità professionale del property manager. Un confronto che partirà dall’esperienza di un territorio già affermato sul mercato turistico per ragionare sulle possibilità di applicare modelli virtuosi anche all’Alto Ionio, valorizzandone identità e potenzialità. A relazionare sarà Jacopo Martinelli, property manager e founder di Autentica.

A seguire, un approfondimento sul revenue management nell’extra alberghiero, con particolare attenzione al ruolo dei dati nelle decisioni strategiche, tenuto da Bruno Strati, co-founder Brainy Rms e formatore di revenue management alberghiero ed extralberghiero.

I lavori proseguiranno con una tavola rotonda dal titolo “Affitti brevi: opportunità o problema per il territorio?”, impreziosita da testimonianze concrete del territorio, proposte operative e dall’intervento conclusivo di Angela Pagliaro, titolare di Viaggi Forte e ideatrice dell’iniziativa.