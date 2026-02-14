COSENZA – Non tragga in inganno il risultato tondo: il match tra Cosenza e Audace Cerignola è stato intenso, deciso dagli episodi e dalla freddezza sotto porta. I pugliesi partono con il piede sull’acceleratore, rendendosi pericolosi già al primo minuto con D’Orazio che sfiora il vantaggio con un colpo di testa ravvicinato di Parlato. Ma i Lupi concretizzano praticamente ogni azione degna di nota e portano a casa la gara.

Tuttavia, è il Cosenza a passare in vantaggio. Dopo due reti annullate a Beretta per fuorigioco (scelto oggi titolare al posto di Emmausso), al 26′ arriva l’episodio che spacca l’equilibrio. Cross dalla destra di Caporale, uscita errata del portiere Iliev e inserimento perfetto di Moretti che di testa insacca a porta sguarnita siglando il suo primo gol in maglia rossoblù.

Pompei si oppone, il Cosenza colpisce nel finale

Nel secondo tempo il copione non cambia. Il Cerignola attacca a testa bassa alla ricerca del pareggio, ma spreca l’inverosimile: D’Orazio grazia Pompei calciando a lato da posizione d’oro, mentre l’estremo difensore cosentino sale in cattedra blindando la porta su Russo e Todisco.

A pochi minuti dalla fine, dopo aver sofferto il forcing ospite, il Cosenza chiude i conti. Il nuovo entrato Emmausso inventa un assist illuminante per Garritano che non sbaglia il raddoppio (gol convalidato dopo il check). Gli ospiti crollano e in pieno recupero subiscono la terza rete. Scavetto di Emmausso, salvato sulla linea da Todisco, con conseguente tocco sotto porta di Achour per il definitivo 3-0.