Il filosofo contemporaneo cosentino Giovanni Citrigno terzo al Premio Internazionale di Filosofia

COSENZA – Il saggio di Giovanni Citrigno, La Legge della misura. Indagine sulla nozione di “misto” nel Filebo di Platone, si è classificato al terzo posto nella sezione “Saggio filosofico edito” del Premio Internazionale di Filosofia “Le Figure del Pensiero”, tra gli appuntamenti più autorevoli del panorama filosofico italiano.

La premiazione è in programma per domenica 14 giugno al Palazzo Pretorio di Certaldo (FI), nel centro storico della cittadina toscana legata alla figura di Giovanni Boccaccio.

Il profilo

Giovanni Citrigno, laureato in Scienze Filosofiche presso l’Università della Calabria, è stato assegnista di ricerca presso la stessa Università e attualmente è docente a contratto di Filosofia Antica e Medievale e Filosofia Teoretica presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “San Francesco di Sales” di Rende (Cosenza) afferente alla Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale di Napoli. Si occupa di tradizione platonica ed espressioni del platonismo nella cultura e nel pensiero occidentale. E’ autore di saggi, articoli e recensioni in riviste specialistiche nazionali e internazionali.

Il premio

Il Premio “Le Figure del Pensiero” è considerato un punto di riferimento per studiosi, ricercatori e autori attivi nell’ambito filosofico. L’iniziativa è articolata in più sezioni e valorizza saggi, articoli, riflessioni e altre forme di espressione culturale legate al pensiero critico.

Ogni edizione richiama studiosi e rappresentanti del mondo accademico, confermando il valore del riconoscimento per chi opera nella ricerca filosofica.

Il saggio premiato

Il libro, La legge della misura pubblicato da La Valle del Tempo, affronta il Filebo di Platone, uno dei dialoghi più complessi del corpus platonico, offrendo una chiave di lettura centrata sulla nozione di “misto”.

Attraverso l’analisi del testo, Citrigno mette in relazione conoscenza, piacere, misura e vita buona, evidenziando l’attualità del pensiero platonico nella riflessione etica contemporanea.

Il lavoro è stato apprezzato dalla giuria per il rigore dell’impianto argomentativo e per la capacità di collegare la riflessione antica alle domande del presente.

Un riconoscimento per la ricerca calabrese

Il risultato ottenuto da Citrigno rappresenta un riconoscimento significativo anche per la realtà culturale calabrese, che continua a esprimere contributi di rilievo nel campo degli studi umanistici.

Il piazzamento al Premio “Le Figure del Pensiero” segna un traguardo importante per l’autore e contribuisce a riportare l’attenzione sul ruolo della filosofia come strumento di formazione e lettura del presente.

La cerimonia di Certaldo offrirà l’occasione per valorizzare i vincitori dell’edizione e, insieme, il contributo della riflessione filosofica nel dibattito culturale contemporaneo.

Maurizio Logozzo