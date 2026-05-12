È il Giro d’Italia Day. Corsa Rosa da Catanzaro a Cosenza

Dopo le prime tappe all’estero, il Giro d’Italia 2026 arriva in Italia per attraversare oggi le strade calabresi. La quarta tappa della corsa rosa partirà oggi da Catanzaro (h 13.40) per arrivare a Cosenza (alle 17 circa). Domani,13 maggio, ripartirà da Praia a Mare in direzione Potenza. Due appuntamenti attesissimi, al netto di qualche inevitabile disagio per la circolazione cittadina, che riportano il grande ciclismo in Calabria.
La tappa di oggi attraverserà Marcellinara, Pianopoli, Gizzeria, Falerna Marina, Nocera Terinese, Campora San Giovanni, Amantea, Fiumefreddo, San Lucido, per poi salire su Cozzo Tonno (921 m slm) e La Crocetta (942) e poi riscendere da San Fili, San Vincenzo La Costa, fino ad arrivare in centro a Cosenza.
“Una prima tappa senza particolari difficoltà – si legge sulle pagine del Giro -: sarà breve, ma intensa!”