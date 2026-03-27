Il tour estivo di Ermal Meta farà tappa ad Acri

C’è anche Acri fra le nuove date del tour estivo 2026 di Ermal Meta. L’annuncio arriva dopo l’atteso ritorno sui palchi indoor con il “Live Club 2026” dal mese di maggio e all’indomani dell’esperienza al festival di Sanremo con la toccante “Stella Stellina”, che ha confermato ancora una volta il forte legame tra l’artista e il suo pubblico. Il nuovo tour rappresenta così la naturale prosecuzione di questo momento artistico, tra energia, racconto e musica dal vivo, a cui si aggiunge il lancio del nuovo album “Funzioni vitali”.

“Sarà un appuntamento imperdibile: una serata sotto le stelle tra emozioni, parole e musica che arrivano dritte al cuore“: così il sindaco di Acri Pino Capalbo sul proprio account. La tappa è per il momento l’unica data calabrese del tour estivo dell’apprezzato cantautore, musicista e anche scrittore di origini albanesi.

Il concerto di Ermal Meta, in programma il 10 agosto all’Anfiteatro Romano della città, si inserisce nel già interessante cartellone della kermesse R-Estate ad Acri che prevede anche il concerto di Raf il 14 agosto. E altri nomi di pesp non sono da escludere.

La tappa acrese del tour di Ermal Meta sarà organizzata dalla Dedo Eventi di Alfredo De Luca. Le prevendite per il concerto sono aperte su ticketone e sui i circuiti di vendita abituali a partire dalle ore 16.00 del 27 marzo. Per info: friendsandpartners.it.

A.M.