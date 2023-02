Azienda agricola cosentina premiata in Campidoglio tra le migliori eccellenze italiane

Un’azienda agricola di Paludi (CS) con il suo pecorino crotonese Dop da agricoltura biologica ha ottenuto il premio “Diplomatici del Gusto – Doc Italy Selection”

COSENZA – E’ calabrese l’azienda insignita del premio “Diplomatici del Gusto – Doc Italy selection” per la realizzazione di prodotti di nicchia e della tradizione che lavorano in maniera etica, morale, impeccabile, eccellente in linea con filosofia e mission Doc Italy. Si tratta dell’Azienda agricola zootecnica dei fratelli Fonsi, situato a Paludi, in provincia di Cosenza e gestita dal padre Nicola, dai fratelli Antonino, Luca e Daniele. Il team calabrese ha ottenuto il riconoscimento nazionale grazie al loro prodotto di punta, il pecorino crotonese DOP da agricoltura biologica. La cerimonia – che si è tenuta a Roma, nella Sala Protomoteca del Campidoglio – ha incoronato il formaggio calabrese come miglior prodotto con caratteristiche d’eccellenza uniche.

Tre sono le tipologie di prodotti a rientrare in questa dicitura:

– il miglior prodotto di una specifica tipologia in una specifica zona (es. il miglior piennolo del Vesuvio, il miglior prosecco, la migliore pasta di gragnano,…) – i custodi del passato, ovvero quei prodotti che in determinate zone si producevano in famiglia e imprenditori/agricoltori eccelsi decidono di mettere in produzione non per un obiettivo economico ma “per non dimenticare” (ad esempio il Conciato Romano di Manuel Lombardi o il Passito Moscato di Saracena di Cantine Viola)

Gli Ambasciatori Doc Italy in carica hanno il compito di intercettare e segnalare le realtà che rispondono ai parametri dei Diplomatici del Gusto e dei Prodotti Doc Italy Selection.

Fonsi, una realtà calabrese fondata nel 1765

“La nostra Azienda vuole portare avanti la produzione di prodotti genuini, lavorati rispettando la tradizione tramandata dai nostri avi e riuscire a distinguersi nel crescente mercato del biologico”, dichiarano i fratelli Fonsi. “Dal 1765 Fonsi, a Paludi, è sinonimo di agricoltura. Il valore dell’amore della nostra terra è scolpito, ancora oggi, nella nostra mente, nelle nostre mani. Resta un punto fermo incancellabile”.

Il pecorino crotonese Dop viene utilizzato anche per esaltare il gusto delle creazioni del maestro pizzaiolo Pietro Tangari, ambasciatore delle eccellenze calabresi, il quale crea pizze ad hoc con un prodotto di eccellenza.

L’azienda agricola Fonsi, con i suoi prodotti caseari, rientra nel circuito Campagna Amica di Coldiretti Calabria.