‘Ndrangheta, il boss Muto scarcerato rientra a Cetraro: precarie le sue condizioni di salute

COSENZA – Il boss Franco Muto, 83 anni, ha lasciato il carcere di massima sicurezza di Sassari per fare ritorno a casa. Decisiva l’istanza di scarcerazione presentata, dall’avvocato Michele Rizzo, al tribunale di Sorveglianza di Sassari.

Le argomentazioni difensive sono state accolte a seguito alle sue precarie condizioni di salute e dell’età ormai avanzata. Nell’istanza, l’avvocato ha anche messo in risalto il fatto che i carabinieri di Cetraro, in una precedente informativa, avevano spiegato come nel periodo della detenzione domiciliare Franco Muto avesse mantenuto una buona condotta senza mai violare le prescrizioni imposte e farà ritorno nella sua casa che guarda verso il mare.

E’ stato concesso al boss il differimento della pena che permette al condannato di rimandare l’attuazione della sanzione decisa dal tribunale di competenza per vari motivi, come una malattia grave e invalidante per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione. Nel caso specifico Muto sarà libero fino al momento in cui la sua posizione verrà nuovamente rivalutata dai giudici.