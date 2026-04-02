La calabrese Angela Briganti ai Campionati Italiani di Karate: il ritorno sul tatami che racconta una promessa

C’è una storia di determinazione, pause e ripartenze dietro il nome di Angela Briganti, giovane atleta originaria di Scilla, che pochi giorni fa ha preso parte ai Campionati Italiani di karate, disputati al PalaPellicone di Roma.

Classe 2006 e studentessa di Biologia presso l’Università di Messina, Angela è una karateka specializzata nel kumite, la disciplina del combattimento. Il suo percorso sportivo inizia prestissimo, a soli sette anni, per poi subire una battuta d’arresto durante l’adolescenza, quando sceglie di dedicarsi alla pesistica.

Il richiamo del karate non tarda a farsi sentire e Angela sceglie di rimettersi in gioco, tornando ad allenarsi con costanza e a confrontarsi nelle competizioni. Il suo passato sportivo, del resto, parla chiaro. Nel 2018 conquista il primo posto nella categoria esordienti femminile alla 8th Open Turin Cup International. L’anno successivo vince il Campionato Italiano categoria esordienti al PalaPellicone. Nel 2021 arrivano altri successi: il primo posto alla Coppa Italia Kumite U16 e la borsa di studio al merito sportivo e scolastico della FIJLKAM, ricevuta ai Campionati Italiani Juniores. Si tratta di un riconoscimento riservato agli atleti capaci di distinguersi sia nel ranking nazionale che nel rendimento scolastico.

Parallelamente, il suo impegno nella pesistica olimpica la porta a collezionare diversi piazzamenti sul podio, fino al brillante risultato del 2025: seconda classificata nel totale e prima nello strappo ai Campionati Italiani Juniores.

La sua storia racconta una passione che non si è mai spenta, ma che ha saputo aspettare il momento giusto per riaffiorare. Perché nello sport, come nella vita, non conta solo il podio: spesso il traguardo più grande è il coraggio di ricominciare.

Elvira Sangineto