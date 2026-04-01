Pink Tax: essere donna oggi ha un prezzo

La Pink Tax: il prezzo nascosto dell’identità femminile. Quando essere donna significa pagare sempre di più, anche per lo stesso prodotto.

Ogni volta che compriamo un rasoio rosa, uno shampoo “per lei” o un qualsiasi prodotto femminile, paghiamo di più. Non perché il prodotto valga di più, non perché sia migliore, ma perché essere donna oggi ha un prezzo. È invisibile, silenzioso, eppure quotidiano. È la Pink Tax, l’ingiustizia economica che nessuno osa chiamare col suo nome, ma che pesa sui nostri acquisti.

Eppure, agisce ogni giorno, con precisione chirurgica, nella quotidianità più banale, sugli scaffali dei supermercati, nelle etichette dei prodotti, nelle pieghe invisibili del consumo. È ciò che chiamiamo pink tax, una tassazione informale, implicita, spesso negata, che grava sui beni e servizi destinati alle donne.

Non è una legge scritta, né un’imposta dichiarata, è piuttosto una costruzione culturale travestita da strategia di mercato, un dispositivo economico che trova la propria legittimazione nella normalizzazione della differenza.

Dal punto di vista economico, la pink tax si inscrive in una logica di segmentazione del mercato: prodotti identici o quasi, differenziati unicamente per estetica, branding o target, vengono venduti a prezzi più elevati quando destinati a un pubblico femminile.

Un rasoio rosa costa più di uno blu. Uno shampoo “per capelli delicati”, spesso rivolto alle donne, supera il prezzo di un prodotto analogo “neutro” o maschile. La differenza non risiede nella qualità intrinseca, ma nella narrazione che li accompagna.

Qui l’economia si intreccia con la semiotica: non si vende un oggetto, ma un’identità, e quell’identità, femminile, sembra portare con sé un sovrapprezzo sistemico.

Se osservata da una prospettiva filosofica, la pink tax non è solo una questione di mercato, ma di ontologia del corpo femminile.

Il corpo della donna, storicamente, non è mai stato neutro, è stato normato, disciplinato, estetizzato. La pressione a conformarsi a determinati standard, di bellezza, igiene, presentabilità, genera una domanda che non è del tutto libera, ma profondamente condizionata.

In questo senso, il consumo femminile non è semplicemente scelta è risposta a un imperativo sociale.

Pagare di più diventa allora il prezzo implicito per essere accettate, per essere “adeguate”, per abitare uno spazio pubblico che continua a chiedere alle donne una forma di perfezione silenziosa.

Uno degli aspetti più insidiosi della pink tax è la sua invisibilità. Non scandalizza, non indigna immediatamente, perché è incorporata nelle abitudini. Le donne acquistano, spesso inconsapevolmente, prodotti più costosi senza percepire l’ingiustizia, non perché manchi la capacità critica, ma perché il sistema è costruito per apparire naturale.

La sociologia ci insegna che le disuguaglianze più resistenti sono quelle che non si riconoscono come tali, e così, la pink tax si perpetua, non come imposizione, ma come consuetudine.

A livello etico, la questione si fa ancora più complessa. Non si tratta solo di prezzi, ma di responsabilità diffuse.

Le aziende rispondono a logiche di profitto, ma sono anche agenti culturali. I consumatori e le consumatrici partecipano, consapevolmente o meno, alla riproduzione del sistema. Le istituzioni, spesso, restano in una zona grigia, intervenendo solo marginalmente.

Chi paga davvero la pink tax? Non solo le donne, ma l’idea stessa di equità, perché ogni sovrapprezzo non giustificato da differenze reali è una frattura nel principio di giustizia distributiva.

Denunciare la pink tax non significa demonizzare il mercato, ma interrogarsi sui suoi presupposti culturali.

Significa chiedersi:

quanto delle nostre scelte è realmente libero

quanto paghiamo per essere riconosciute

quanto il genere continui a essere una variabile economica

La consapevolezza, in questo caso, è già una presa di coscienza da parte di tutte e tutti. Non basta cambiare prodotto, occorre cambiare sguardo.

La pink tax non è un’anomalia, racconta una società in cui la differenza di genere continua a tradursi in valore economico, spesso a svantaggio delle donne.

Non è solo una questione di centesimi in più è una questione di principio, perché, finché essere donna comporterà un costo aggiuntivo, anche minimo, anche invisibile, non potremo parlare davvero di uguaglianza.