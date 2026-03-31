Orientamento e accompagnamento degli adulti al lavoro: a Cosenza sottoscritto Protocollo d’intesa CPIA-Regione

La sottoscrizione del protocollo d’intesa fra il Settore Rete dei Centri per l’Impiego, Servizi al Lavoro, Collocamento Mirato del Dipartimento Lavoro Imprese e Aree Produttive e il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) “Valeria Solesin” di Cosenza sancisce l’inizio di una nuova collaborazione promossa dal Centro per l’Impiego di Cosenza e finalizzata alla presa in carico, promozione di percorsi di orientamento, formazione, accompagnamento al lavoro e all’autoimprenditorialità degli studenti italiani e stranieri del CPIA, con particolare attenzione ai soggetti in condizioni di fragilità occupazionale.

Presenti alla sottoscrizione del protocollo, nella sede CPIA di via Brenta a Cosenza, in rappresentanza della Regione Calabria, Giovanni Cuconato, responsabile del Centro per l’Impiego di Cosenza, che realizzerà concretamente le attività previste sul territorio di competenza, e Rosita Paradiso, dirigente scolastica pro-tempore del CPIA Cosenza.

L’accordo, della durata di due anni, vedrà come protagonista l’impegno del Centro per l’Impiego di Cosenza, attraverso le nuove Funzioni EQ, in merito alla realizzazione delle attività presentate a margine della firma quali:

– organizzazione di sessioni informative di gruppo in presenza e/o online, orientamento agli avvisi regionali e ai servizi erogati (presa in carico, profilazione, accompagnamento all’autoimprenditorialità e alla ricerca attiva delle opportunità occupazionali attraverso l’utilizzo del portare tematico lavoro.regione.calabria.it e dei canali social istituzionali);

– promozione e accesso alle politiche attive regionali e nazionali (reinserimento lavorativo, riqualificazione, lavoro e inclusione); collaborazione alla costruzione di percorsi integrati istruzione-lavoro.

Obiettivo finale dell’articolata attività, coordinata dalla referente EQ “Servizi alla Formazione e Programma Gol” Sonia Brindisi, congiuntamente alla presa in carico e all’orientamento dei corsisti, è l’individuazione dei bisogni formativi e supporto alla fruizione delle politiche attive per i medesimi, che verranno svolte anche attraverso la realizzazione di laboratori insieme agli altri partner che costituiscono la rete territoriale, tra enti pubblici e privati, per la promozione e attuazione delle politiche attive ed inclusive. Le attività, che verranno avviate nelle scuole di competenza del CpI di Cosenza, sono quindi in via di organizzazione grazie al supporto delle docenti referenti delle varie sedi locali CPIA Cosenza.

Particolare attenzione sarà rivolta agli studenti stranieri e alle misure di inclusione. A tal proposito, la nuova sinergia costituita permetterà l’accesso ai servizi per il lavoro in condizioni di parità (compresa la conoscenza di diritti e doveri connessi allo status giuridico), favorendo il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze pregresse e creando percorsi di transizione consapevole dal mondo della scuola al mercato del

lavoro, finalizzati ai fabbisogni professionali delle imprese del territorio. Istituito nel 2015 come tipologia di istituzione scolastica autonoma articolata in reti territoriali di servizio, il CPIA Cosenza ha un significativo impatto sul tessuto sociale provinciale. Con circa 1400 alunni e più di 50 classi costituite, è infatti il secondo in Italia per ampiezza del territorio di competenza e numero delle sedi (12).

“Ringraziamo la dirigente Paradiso che è sempre sensibile alle iniziative proposte finalizzate al rafforzamento della rete istituzionale. Iniziative come questa ci gratificano perché dimostrano l’operatività sul territorio e sono replicabili in altri contesti. Educare all’occupabilità questo target di utenti significa garantire loro dignità attraverso un ponte costruito fra il mondo della scuola e del lavoro”, ha spiegato a margine della presentazione il responsabile del Centro per l’Impiego di Cosenza, Giovanni Cuconato.