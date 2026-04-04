La cantautrice cosentina Ester firma il nuovo singolo “BPM”

È fuori su tutte le piattaforme già dal 27 marzo BPM, il nuovo singolo della cantautrice cosentina Ester, distribuito da Cosmophonix e ADA. Acronimo di “battiti per minuto”, BPM è un brano autobiografico che racconta il conflitto interiore tra razionalità e istinto, tra ciò che la mente sa e quello che invece il cuore continua a sentire. Da un lato la consapevolezza di soffrire ancora, dall’altro l’impossibilità di frenare le emozioni.

«Non riesco a scrivere mentre vivo un dolore: ho bisogno di attraversarlo, e solo dopo riesco a raccontarlo», spiega Ester. Per questo il brano diventa un abbraccio, un modo per dare senso a ciò che è stato e offrirlo anche agli altri.

La musica, per Ester, è da sempre un rifugio, una necessità, una forma di libertà. Un linguaggio imparato fin da bambina, quando ha iniziato a cantare, scoprendo poco a poco che quella passione sarebbe diventata parte integrante della sua vita. All’età di quattordici anni intraprende gli studi all’accademia musicale RC Voce e Produzione di Cecilia Cesario e Rosario Canale, due figure fondamentali nella sua formazione artistica. Dopo gli esordi come interprete, cresce in lei il desiderio di raccontarsi attraverso la scrittura. Il debutto arriva nel 2023 con Nuvole Rosse, a cui seguono Cuore Nero ed Endorfine: tutti e tre i singoli, distribuiti da Sony Music Italy, entrano nelle più importanti playlist editoriali di Spotify e Apple Music, tra cui Caleido, Swipe Pop e New Music.

Numerose le esperienze significative collezionate dalla cantautrice negli anni. Nel 2024 viene selezionata da Webboh e Marlù per esibirsi durante la settimana del Festival di Sanremo, portando sul palco il singolo Cuore Nero. Nello stesso anno vince al Loop Fest il premio “Mood Summer”, che le vale l’open act al concerto di Eman a Rende e l’emozione di cantare nella sua città. Nel 2025 è tra gli ospiti del Reason Festival, organizzato dall’etichetta discografica Cosmophonix a Mantova.

Ester si conferma una delle voci più interessanti del panorama musicale ed è già pronta a firmare nuovi successi del suo percorso artistico e a regalarci emozioni autentiche.

Elvira Sangineto