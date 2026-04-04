La forza della solidarietà: l’Associazione Radici e Futuro porta sorrisi ai bambini

Giovedì 2 aprile, l’associazione Radici e Futuro di Mongrassano ha vissuto una giornata speciale all’insegna della condivisione e della solidarietà. Sono state consegnate circa 190 uova pasquali all’Ospedale Civile dell’Annunziata di Cosenza, nei reparti di chirurgia pediatrica e pediatria, e successivamente ai centri SAI di Bisignano e SAI di Cerzeto.

“Non è stato solo un gesto simbolico, ma un momento di vicinanza e umanità – afferma il presidente Diego Domenico Diodati – vedere il sorriso dei bambini e delle loro famiglie nel ricevere questo piccolo dono è stato per noi un’esperienza che resterà nel cuore.”

L’iniziativa è stata possibile grazie alle donazioni dei cittadini di Mongrassano e dei comuni limitrofi, che con il loro contributo hanno permesso all’associazione di regalare un sorriso a ogni bambino coinvolto.

“Crediamo che il vero valore risieda nei gesti semplici, fatti con il cuore, capaci di lasciare un segno – sottolinea Radice Futuro – Continueremo su questa strada, perché costruire futuro significa prendersi cura degli altri.”