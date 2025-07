La collezione dello stilista calabrese Saro Mattia Taranto affascina la Capitale

Nella suggestiva cornice del Salone delle Colonne all’EUR di Roma, il 19 e 20 luglio si è svolto il Rome Fashion Show 2025 – Haute Couture e Prêt-à-Couture, la seconda edizione di un evento di rilievo nel panorama della moda italiana. Ideato dal Direttore Artistico Steven G. Torrisi e Massimiliano Infantino, il progetto ha l’obiettivo di riportare la Capitale – culla di design, arte e stile – al centro della scena fashion internazionale. Due giornate di sfilate e creatività: la prima dedicata ai nuovi cadetti dell’alta moda, la seconda ai grandi protagonisti del lusso e del glamour Made in Italy, tra cui Alviero Martini, Gabriele Fiorucci Bucciarelli e altri ambasciatori della qualità sartoriale e dello stile italiano nel mondo.

In questo contesto di altissimo livello ha brillato il nome di Saro Mattia Taranto, talentuoso stilista calabrese, laureato in Fashion Design alla rinomata Nuova Accademia delle Belle Arti di Milano e già forte di significative esperienze professionali all’interno di importanti maison italiane a soli 25 anni.

Taranto ha portato in passerella una collezione nata dal desiderio di dare voce a donne e uomini che non si sentono rappresentati da un solo canone. “È stato un onore sfilare al Roma Fashion Show 2025 come rappresentante della moda italiana Made in Italy. Questa esperienza è stata per me un invito a riscoprire la propria individualità, senza limiti di forma, stile o espressione. Il Made in Italy non è solo sinonimo di eccellenza, ma anche di coraggio nell’evolversi e nell’includere. Ecco perché questa collezione è un omaggio a tutti coloro che credono nella forza e nell’eleganza autentica, in tutte le sue sfumature”, ha dichiarato.

Lo stilista calabrese si è inoltre distinto per un dettaglio particolarmente significativo: in una manifestazione prevalentemente dedicata alla moda femminile, è stato l’unico a presentare una coppia di modelli uomo con capi firmati Hours Couture Prêt-à-Porter, lanciando così un messaggio forte di innovazione e inclusività anche nel segmento maschile.

Taranto lavora esclusivamente con materiali Made in Italy, predilige la sartoria su misura e dedica grande attenzione allo studio del corpo e delle proporzioni. Ogni capo è pensato come una dichiarazione di stile, destinato a chi desidera distinguersi in modo autentico.

“Il mio obiettivo – afferma – trascende la sola bellezza estetica dei capi: ambisco a creare abiti che diventino espressione dell’identità, trasmettendo sicurezza a chi li indossa”.

Saro Mattia Taranto mentre percorre la passerella dopo aver presentato la sua collezione.

Un orgoglio tutto calabrese che dimostra come il talento, se accompagnato da passione, studio e determinazione, possa conquistare le luci della ribalta. E Roma non ha potuto fare a meno di accorgersene.

Elvira Sangineto