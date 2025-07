Mondiali di Singapore, Giovanni Tocci per la gloria. L’in bocca al lupo della Fin Calabria

Giovanni Tocci, capitano della nazionale italiana di tuffi, è in pronto a tuffarsi all’OCBC Aquatic Centre di Singapore, dove dal 26 luglio al 3 agosto sono in programma le gare valide per la 22^ edizione dei campionati del mondo. Ennesima sfida per l’atleta del Centro Sportivo Esercito e dell’AQA Cosenza, collante e punto di riferimento della squadra azzurra, come lo definisce il direttore tecnico della Nazionale Italiana Tuffi, Oscar Bertone. “Sta molto bene psicologicamente e fisicamente – afferma Bertone – e potrebbe regalare una sorpresa. L’obiettivo è entrare in finale in tutte le gare e sono convinto che le sensazioni ottime avute durante gli allenamenti si ripeteranno in gara”.

Giovanni Tocci, non nuovo a grandi imprese (è stato argento in sincro con Marsaglia lo scorso anno a Doha, bronzo mondiale dai 3 metri a Budapest nel 2017), gareggerà secondo questo calendario:

– dal trampolino metri uno : eliminatorie sabato 26 Luglio alle ore 12:00, eventuale finale Domenica 27 Luglio alle ore 11.30;

: eliminatorie sabato 26 Luglio alle ore 12:00, eventuale finale Domenica 27 Luglio alle ore 11.30; – dal trampolino metri tre sincro : eliminatorie Lunedì 28 luglio – ore 04:00, eventuale finale alle ore 10.00;

: eliminatorie Lunedì 28 luglio – ore 04:00, eventuale finale alle ore 10.00; – dal trampolino metri tre Giovedì 31 Luglio alle ore 03:00, eventuale semifinale venerdì 1 Agosto alle 8.30, con finale alle 11.30.

Giovedì 31 Luglio alle ore 03:00, eventuale semifinale venerdì 1 Agosto alle 8.30, con finale alle 11.30.

All’atleta Giovanni Tocci e all’intero team azzurro, per questa nuova avventura mondiale, l’in bocca al lupo dal presidente e del Comitato Regionale Calabro della Federazione Italiana Nuoto, Alfredo Porcaro. “I campioni come Giovanni Tocci sono sempre competitivi in queste manifestazioni di caratura mondiale – sottolinea Porcaro – e siamo certi che saprà dimostrare tutto il suo talento e tutto il suo valore anche questa volta. Per la nostra Federazione Regionale è un onore e un privilegio vedere un atleta calabrese gareggiare a certi livelli e a Giovanni auguriamo di regalarsi e regalarci tante soddisfazioni come ha sempre fatto. Ancora una volta Forza Capitano”!



Intanto a Singapore sono arrivati anche gli specialisti degli High Diving, che gareggiano dal 24 al 27 luglio al Palawan di Sentosa, guidati da un altro cosentino, il tecnico Alessandro De Rose, bronzo dai 27 metri a Budapest (2017).

