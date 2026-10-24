La formazione del nuotatore: dall’acqua alla competizione. Tavolo di confronto Fin a Lamezia Terme

“La formazione del nuotatore: dall’acqua alla competizione” è stato il tema su cui si sono confrontati nell’Hotel Savant di Lamezia Terme esperti del settore. Al corso di aggiornamento per i tecnici sono intervenuti docenti nazionali e regionali. Maurizio Marrara ha relazionato su “Chi sono in vasca? Ruolo, responsabilità e ambizioni “; Bruno Cilione su: Multilateralità e sviluppo del vivaio condiviso: strategie per una formazione motoria e tecnica alungo termine”; Cristiano Guerra su “L’arte del galleggiamento, controllo del corpo, equilibrio e competenze acquatiche”; Martina Porcaro ha relazionato sul tema”Rendo felice me o miei genitori? Dalle gare sociali a quelle agonistiche”; Luca Rasi è intervenuto su: “Approccio all’allenamento, metodologie, programmazione e sviluppo della prestazione”. A portare i saluti del Comitato Regionale della Federazione Italiana Nuoto è stato il Presidente. ”Desidero esprimere un sentito ringraziamento – ha sottolineato Alfredo Porcaro – ai docenti nazionali e regionali del SIT e a tutti i tecnici presenti al corso di aggiornamento svoltosi a Lamezia Terme. L’incontro si è rivelato un’importante occasione di crescita professionale, approfondimento e confronto, capace di suscitare grande interesse e mantenere alta l’attenzione della numerosa platea di tecnici intervenuti. L’evoluzione dello sport passa inevitabilmente attraverso una formazione continua, il costante aggiornamento delle competenze e la condivisione delle esperienze e delle conoscenze. In questa direzione, la Federazione dimostra una costante attenzione nel promuovere percorsi formativi di qualità, consapevole che investire nella preparazione dei propri tecnici significhi contribuire concretamente alla crescita e allo sviluppo dell’intero movimento sportivo. Formazione, competenza e confronto rappresentano le fondamenta su cui costruire il futuro dello sport”.