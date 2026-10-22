Parchi e aree gioco in Calabria: perché riqualificare gli spazi pubblici significa investire nelle comunità

Una panchina all’ombra, uno spazio in cui i bambini possano giocare, qualche albero ben curato e un percorso accessibile anche a passeggini e persone con difficoltà motorie. A volte bastano interventi apparentemente semplici per cambiare il modo in cui un quartiere o un piccolo centro viene vissuto ogni giorno.

In Calabria il tema della riqualificazione degli spazi pubblici assume un valore particolare. Non riguarda soltanto le città più grandi, ma anche i tanti comuni di piccole e medie dimensioni nei quali ville comunali, giardini e piazze rappresentano ancora importanti luoghi d’incontro.

La stessa Regione Calabria ha recentemente destinato risorse al recupero ambientale delle aree degradate, con oltre 6 milioni di euro messi a disposizione nell’ambito di specifici interventi di risanamento. Il finanziamento non riguarda automaticamente la realizzazione di parchi gioco, ma testimonia una crescente attenzione verso il recupero degli spazi pubblici e la loro restituzione alle comunità.

Quando si parla di un parco urbano si pensa innanzitutto ad alberi, prati e aiuole. Una progettazione efficace, però, deve considerare anche le persone che utilizzeranno quello spazio durante la giornata.

Ci sono gli anziani che cercano una zona ombreggiata, chi utilizza il parco per camminare, le famiglie con bambini piccoli, gli adolescenti e chi semplicemente desidera trascorrere qualche ora all’aperto.

Per questo un’area verde ben progettata deve essere multifunzionale. Sedute, fontanelle, illuminazione, percorsi pedonali, cestini, zone d’ombra e spazi destinati all’attività ludica contribuiscono insieme a determinare la qualità complessiva del luogo.

Non basta quindi installare qualche attrezzatura in uno spazio vuoto. Occorre partire dal contesto, dalle dimensioni disponibili e dalle esigenze reali del quartiere.

La presenza dei bambini modifica profondamente la vita di una piazza o di una villa comunale.

Un’area frequentata dalle famiglie tende infatti a diventare anche un luogo di relazione tra adulti. Mentre i più piccoli giocano, genitori e nonni si incontrano, conversano e costruiscono quella rete di rapporti quotidiani che contribuisce a rendere più vivo un quartiere.

La scelta dei giochi per parchi dovrebbe quindi inserirsi all’interno di una progettazione più ampia, considerando l’età dei bambini, le dimensioni dell’area, i percorsi di accesso e la possibilità di utilizzare lo spazio anche da parte di chi presenta differenti capacità motorie.

Altalene e scivoli continuano a essere elementi molto apprezzati, ma oggi le possibilità sono più numerose: strutture per l’arrampicata, percorsi di equilibrio, pannelli sensoriali e attrezzature inclusive permettono di creare aree differenti anche all’interno dello stesso parco.

Progettare un’area giochi a Reggio Calabria, Cosenza o Catanzaro non è esattamente la stessa cosa che farlo in una località caratterizzata da estati brevi e fresche.

Il clima deve entrare nelle scelte progettuali.

Durante i mesi estivi le temperature elevate possono rendere poco utilizzabili gli spazi completamente esposti al sole nelle ore centrali della giornata. Alberature esistenti, pergolati o altre soluzioni ombreggianti diventano quindi elementi fondamentali.

Anche il posizionamento delle attrezzature dovrebbe essere studiato considerando l’esposizione solare. Una zona gioco utilizzabile soltanto la mattina presto o al tramonto perde inevitabilmente parte della propria funzione.

La vegetazione può svolgere un ruolo importante anche nel migliorare il comfort complessivo dell’area. Gli alberi, quando correttamente scelti e mantenuti, offrono ombra e contribuiscono a creare un ambiente più piacevole rispetto a superfici interamente pavimentate.

Uno dei cambiamenti più importanti nella concezione contemporanea degli spazi pubblici riguarda l’accessibilità.

Non dovrebbe essere considerata un elemento da aggiungere successivamente al progetto, ma uno dei criteri di partenza.

Un percorso può essere perfettamente curato ma diventare inutilizzabile se presenta gradini o superfici difficili da percorrere con una carrozzina. Allo stesso modo, raggiungere un gioco può risultare complicato quando il terreno circostante non è adatto a chi utilizza ausili per la mobilità.

Anche l’area ludica può essere pensata con differenti livelli di accessibilità, evitando di concentrare tutte le attività su strutture utilizzabili soltanto attraverso scale o percorsi particolarmente impegnativi.

Un parco realmente inclusivo offre possibilità diverse, consentendo ai bambini di incontrarsi e condividere lo stesso spazio.

Realizzare una nuova area gioco produce immediatamente un cambiamento visibile. La vera sfida arriva però negli anni successivi.

Attrezzature, pavimentazioni e arredi urbani sono continuamente sottoposti alle intemperie e all’utilizzo quotidiano. A ciò possono aggiungersi atti vandalici e normale usura.

Per questo la manutenzione dovrebbe essere prevista già in fase di progettazione, scegliendo materiali e soluzioni coerenti con le caratteristiche del luogo e programmando controlli periodici.

Una piccola anomalia individuata tempestivamente può essere risolta con un intervento limitato; se ignorata per lungo tempo può invece comportare la necessità di sostituzioni più importanti.

Lo stesso principio vale per il verde. Prati, alberi e siepi hanno bisogno di manutenzione e non dovrebbero essere considerati semplici elementi decorativi installati una volta per tutte.

In molti centri calabresi esistono già aree pubbliche che potrebbero tornare a svolgere una funzione importante con interventi mirati.

Una piccola villa comunale poco utilizzata, un giardino con arredi ormai deteriorati o un’area marginale possono rappresentare opportunità di rigenerazione.

È una direzione coerente anche con le politiche regionali più recenti. La Regione Calabria ha finanziatointerventi di ripristino, recupero e riqualificazioneambientale di areedegradate con oltre 6 milioni di euro, puntando esplicitamente sul miglioramento della qualità ambientale e sulla restituzione di spazi compromessi alle comunità.

In alcuni casi, quindi, può essere più utile recuperare e ripensare ciò che esiste già invece di occupare nuovi terreni.

Il tema è ancora più significativo nei borghi e nei piccoli comuni.

Qui la villa comunale può rappresentare uno dei pochi luoghi gratuiti nei quali bambini e famiglie possono incontrarsi senza necessariamente entrare in un’attività commerciale.

Uno spazio curato contribuisce inoltre all’immagine complessiva del paese. Può essere utilizzato durante eventi, feste e iniziative locali e diventare un punto di riferimento sia per i residenti sia per chi torna in Calabria durante l’estate.

Riqualificare non significa necessariamente realizzare progetti monumentali. Anche interventi di dimensioni contenute possono produrre effetti importanti se rispondono a esigenze concrete: una nuova zona d’ombra, un percorso accessibile, giochi adatti a diverse fasce d’età o semplicemente una migliore illuminazione.

Pensare ai parchi come semplici spazi destinati ai bambini sarebbe riduttivo.

Quando un’area pubblica è sicura, accessibile e frequentata, ne beneficia tutto il quartiere. Le famiglie trovano un luogo di incontro, gli anziani uno spazio in cui trascorrere parte della giornata e i bambini possono vivere esperienze all’aperto che vanno oltre il gioco individuale.

La sfida per i comuni calabresi è quindi quella di integrare verde, accessibilità, sicurezza e funzioni ricreative, evitando interventi isolati e pensando agli spazi pubblici come parti essenziali della vita urbana.

In una regione composta da città, borghi e piccoli centri con caratteristiche molto differenti, non esiste un modello valido ovunque. Esiste però un principio comune: un luogo pubblico torna davvero a vivere quando le persone hanno un motivo per frequentarlo.