“Good Morning Club REstart”: a Cosenza torna il soft clubbing tra musica elettronica e colazione

Dopo il successo della scorsa primavera, Cosenza si prepara ad accogliere nuovamente il format di soft clubbing che unisce musica elettronica di qualità e colazione al bar, per vivere la socialità e il divertimento alla luce del sole.

Il fenomeno del soft clubbing continua a conquistare nuovi spazi e pubblico, proponendo un modo diverso di incontrarsi e ascoltare musica. La formula, già affermata nelle grandi metropoli internazionali, combina colazioni al bar e dj-set di qualità, trasformando locali e spazi di ritrovo in luoghi di condivisione, ritmo e divertimento.

La prima edizione cosentina, lo scorso aprile, ha registrato numeri importanti, confermando la validità della scelta dello storico Bar Bronx e dimostrando quanto in città sia vivo l’interesse per la musica elettronica e per nuove forme di socialità.

Il prossimo appuntamento è fissato per sabato 31 ottobre, dalle 10 alle 16, con una squadra di dj di diverse generazioni, capitanata da Franco Siciliano. Gli artisti si alterneranno alla consolle nel corso della giornata, dando vita a un dj-set in modalità back-to-back: Mattia Bazar, alias Mattia Beltrano, Francesco Colla, Luigi D’Alife, Lady Dj Lissi, Domenico Lupinacci, Michele Palmieri e Pierino Preite.

Sarà un incontro tra old school e young school, pensato per coinvolgere appassionati di tutte le età, tra cappuccino, cornetto e sonorità elettroniche. Artisti con percorsi, età e sensibilità differenti si ritroveranno sotto il segno di un unico groove, dando vita a un’esperienza musicale condivisa.

In un periodo complesso, il Good Morning Club REstart vuole essere qualcosa che va oltre il semplice intrattenimento: un’occasione di incontro e riavvicinamento, in cui la musica diventa un linguaggio comune, all’insegna del divertimento consapevole, senza eccessi e in pieno giorno.

La stagione autunnale del format riparte così da uno dei luoghi simbolo della città, Piazza Loreto, confermando il Bar Bronx come punto di riferimento per diverse generazioni, tra incontri, colazioni, brunch e aperitivi.