40 anni del Tennis Club Cosenza, una testimonial speciale: Tathiana Garbin

Una testimonial d’eccezione per celebrare i 40 anni di attività del Tennis Club Cosenza: Tathiana Garbin, capitana della Nazionale italiana femminile di tennis, vincitrice con le azzurre delle ultime due edizioni della Billie Jean King Cup, nel 2024 e nel 2025.

L’emozione è forte fin dal suo ingresso nel Salone di rappresentanza del Comune di Cosenza, dove ad accoglierla è un caloroso applauso dei partecipanti alla conferenza stampa. Presenti, insieme ai rappresentanti istituzionali e alla stampa, il consigliere federale della Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP) Joe Lappano, la presidente del TC Cosenza Patrizia Lombardi e il fondatore del circolo, Pino Abate.

Quarant’anni di attività sul territorio cosentino, dedicati alla crescita sportiva e umana di tanti giovani. Il lavoro del TC Cosenza si è sviluppato attraverso la formazione tecnica, gli allenamenti e, soprattutto, la trasmissione dei valori dello sport. Un impegno sottolineato anche dalla stessa Garbin, che ha ribadito l’importanza del tennis come occasione di crescita personale, nel rispetto delle regole e degli altri.

Una giornata intensa, proseguita dal Comune di Cosenza al circolo tennistico, dove fotografie e momenti di condivisione hanno ripercorso una parte significativa della storia del club, coinvolgendo allievi e allieve, genitori, maestri e appassionati.

Avere con sé una persona speciale come Tathiana Garbin, che ha affrontato con determinazione anche momenti personali difficili, senza mai far mancare il proprio sostegno alla squadra, rappresenta un esempio prezioso. La sua storia testimonia come lo sport possa insegnare molto: la forza di reagire alle difficoltà, il valore del gruppo e la capacità di affrontare le sfide senza arrendersi.

Cinzia Gullace