“L’Amministratore locale ed il confine dei suoi poteri”: al Palazzo della Provincia di Cosenza il primo evento firmato LASDA

Un confronto di alto profilo scientifico e istituzionale che riunirà autorevoli competenze del mondo accademico, delle istituzioni e dell’avvocatura con un’ampia partecipazione di studenti, per approfondire i limiti, le responsabilità e le garanzie nell’esercizio del potere pubblico

Quali sono i confini entro cui può esercitarsi il potere di un amministratore locale? E quali garanzie assicurano che le decisioni pubbliche siano conformi alla legge, sostenibili e rispettose degli interessi della collettività?

Sono interrogativi che investono il funzionamento delle istituzioni democratiche e il rapporto tra pubblica amministrazione e cittadini, e che saranno al centro del primo evento pubblico organizzato da LASDA – Laboratorio di Studi di Diritto Amministrativo, realtà culturale fondata e composta da accademici ed esperti del settore, con l’obiettivo di promuovere e diffondere la cultura del diritto amministrativo e degli enti locali attraverso approfondimenti tematici rivolti tanto alle pubbliche amministrazioni quanto ai privati.

L’appuntamento è fissato per lunedì 26 ottobre, alle ore 15:30, presso la Sala degli Specchi del Palazzo della Provincia di Cosenza, dove si terrà il convegno dal titolo “L’Amministratore locale ed il confine dei suoi poteri – Approfondimenti di Diritto Amministrativo”. Un’occasione di confronto che riunirà autorevoli esponenti del mondo universitario, delle istituzioni e delle professioni giuridiche, con una significativa partecipazione di studenti, a conferma dell’attenzione rivolta alla formazione delle nuove generazioni.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali di Biagio Faragalli, Presidente della Provincia di Cosenza; Federico Belvedere, Vicepresidente della Provincia; Franz Caruso, Sindaco di Cosenza; Sandro Principe, Sindaco di Rende; Franco Rubino, Direttore del Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche dell’Università della Calabria; e Claudio De Luca, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza.

Il coordinamento dell’incontro sarà affidato a Elvira Sangineto, redattrice, mentre l’introduzione e le conclusioni saranno curate da Renato Rolli, Avvocato e Professore Associato di Diritto Amministrativo presso l’Università della Calabria.

La pluralità delle prospettive e delle competenze coinvolte consentirà di esaminare il tema del potere amministrativo nelle sue diverse dimensioni, dalla legittimazione delle scelte politiche alla loro concreta attuazione, fino ai meccanismi di controllo e di tutela giurisdizionale.

Relazioneranno Francesco Rota, Professore Associato di Diritto Amministrativo presso l’Università della Calabria, e Pina Puntillo, Professoressa Associata di Economia Aziendale presso lo stesso Ateneo, insieme a Pietro Manna, Direttore Generale di ARPAL Calabria, all’avvocato Dario Sammarro, Presidente di LASDA, e ad Arturo Levato, Consigliere del TAR Calabria – Catanzaro.

Il confronto metterà a fuoco le implicazioni giuridiche, istituzionali ed economiche delle decisioni pubbliche, soffermandosi sulle prerogative degli amministratori, sui rapporti tra politica e apparato burocratico e sulle forme di controllo dell’azione amministrativa. Un dialogo tra chi il diritto lo studia, chi quotidianamente lo applica e chi è chiamato a giudicare la legittimità dell’esercizio del potere pubblico, per restituire una visione concreta e multidisciplinare delle sfide che interessano gli enti locali.

Con questo primo evento pubblico, LASDA dà espressione alla propria vocazione divulgativa, nella convinzione che la conoscenza del diritto amministrativo non debba rimanere patrimonio esclusivo degli specialisti, ma diventare uno strumento di consapevolezza, partecipazione e responsabilità.

L’evento è accreditato presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza e la partecipazione dà diritto a tre crediti formativi in Diritto Amministrativo.