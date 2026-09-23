La misura di un’offesa: Tajani, le gonne e le donne che non si sono sentite offese

Dalla metafora sul voto alle gonne lunghe: le parole di Antonio Tajani riaprono una questione che va oltre la polemica politica. Perché alcune donne le hanno considerate soltanto una battuta, mentre altre vi hanno letto uno stereotipo difficile da archiviare?

Certe frasi non finiscono nel dibattito pubblico per ciò che intendono dire, ma per ciò che, una volta pronunciate, continuano a evocare.

È accaduto con le parole di Antonio Tajani alla manifestazione Itaca di Formello, dove il ministro ha scelto una metafora matrimoniale per parlare di affidabilità politica. Nel rivolgersi idealmente al figlio alle prese con la scelta della futura moglie, Tajani ha contrapposto una donna «affascinante», con una storia sentimentale più movimentata e ritenuta per questo potenzialmente incline al tradimento, a una donna meno appariscente, «più affidabile» e «più seria», destinata nella sua rappresentazione a essere una buona madre di famiglia. Nel passaggio più discusso, il riferimento è arrivato anche alla lunghezza delle gonne.

Il paragone, nelle intenzioni dichiarate, serviva a sostenere una tesi politica: nella scelta elettorale, come in quella del partner, non dovrebbe prevalere l’apparenza, bensì l’affidabilità. Ma è precisamente nel modo in cui quella metafora è stata costruita che si trova il nodo della vicenda.

Perché, se l’obiettivo era parlare di affidabilità, perché chiamare in causa il corpo e l’abbigliamento di una donna?

Il ministro, dopo le polemiche, si è scusato con chi si è sentito offeso e ha ribadito di non avere mai voluto denigrare le donne, richiamando anche alcune proprie scelte istituzionali a sostegno della presenza femminile nella diplomazia.

Ma nell’analisi del linguaggio pubblico l’intenzione di chi parla non esaurisce il significato di ciò che viene detto.

Quando l’abito diventa un giudizio.Il punto, infatti, non è la gonna.Una donna può scegliere una gonna lunga, corta, un paio di pantaloni o qualunque altro abito senza che nessuna di queste scelte possa ragionevolmente costituire una prova della sua fedeltà, della sua serietà o della sua capacità di costruire una famiglia.

Ed è proprio questa sovrapposizione — fra apparenza e carattere, abbigliamento e moralità — a rendere la metafora controversa.

Non perché sia illegittimo preferire una persona fedele a una infedele. Non perché una famiglia tradizionale debba essere considerata un modello da rifiutare. E neppure perché una donna che scelga un abbigliamento più sobrio debba essere automaticamente ricondotta a un modello di emancipazione imposto dall’esterno.

Il problema nasce quando una caratteristica estetica viene trasformata in un indizio morale. È una distinzione sottile, ma decisiva. Una donna può essere fedele con una minigonna e infedele con una gonna lunga. Può essere una madre straordinaria o non desiderare affatto la maternità, indipendentemente da come si veste. Può essere affidabile, irresponsabile, brillante o mediocre senza che l’orlo di un vestito possa anticipare nulla di tutto questo. Il vestito appartiene alla persona. La virtù, invece, appartiene alle azioni.

Perché alcune donne non hanno visto il problema?

Eppure una parte della discussione pubblica ha preso un’altra direzione. Alcune donne non hanno considerato le parole di Tajani offensive, o le hanno ricondotte alla dimensione della battuta e della metafora. È una posizione che merita di essere compresa. Alcune donne possono ascoltare una frase di questo genere e non riconoscervi un’offesa perché la considerano una metafora rozza, forse antiquata, ma priva della capacità di limitare concretamente la loro libertà.

Altre possono condividere, in tutto o in parte, una concezione tradizionale della famiglia e della femminilità.

E qui il femminismo incontra una delle sue questioni più complesse: la libertà di una donna comprende anche il diritto di scegliere valori tradizionali? La risposta non può che essere sì.

La libertà femminile non consiste nell’obbligo di vestirsi in un determinato modo, di rifiutare la maternità, di privilegiare la carriera o di prendere le distanze dalla famiglia tradizionale. Se una donna sceglie consapevolmente una vita diversa da quella che un’altra donna sceglierebbe, quella scelta non perde dignità perché è tradizionale.

Ma proprio per questo occorre separare due concetti: la libertà di scegliere un modello e il diritto di non essere giudicate attraverso quel modello.

Una donna può preferire una gonna lunga, non per questo una donna con una gonna corta è meno seria. Può desiderare il matrimonio, non per questo chi non si sposa è meno compiuta. Può voler essere madre, non per questo chi non lo desidera è meno donna. La libertà diventa realmente tale quando la scelta non si trasforma in una gerarchia.

Il corpo femminile come linguaggio politico.È qui che la vicenda assume una dimensione più ampia.Da secoli il corpo delle donne è stato sottoposto a una particolare forma di interpretazione sociale: l’abito, la sessualità, la maternità, il comportamento sono stati frequentemente utilizzati per stabilire chi fosse rispettabile e chi non lo fosse.

Non è necessario che qualcuno pronunci esplicitamente una regola perché quella regola continui ad agire. È sufficiente che una determinata associazione venga ripetuta abbastanza a lungo: la donna discreta è seria; quella appariscente è meno affidabile; quella sessualmente libera è più esposta al giudizio; quella che si dedica alla famiglia è più rispettabile.

Sono categorie culturali, non verità naturali. Ed è proprio questo che rende la frase di un esponente politico più significativa di quanto potrebbe esserlo una battuta privata. Non perché un ministro debba essere immune dall’ironia, ma perché il linguaggio istituzionale contribuisce a stabilire quali associazioni culturali appaiano normali, accettabili, persino innocue.

Il problema, dunque, non è soltanto ciò che Tajani avrebbe voluto dire. È ciò che quella metafora rende nuovamente dicibile.

C’è poi un dettaglio della frase che merita particolare attenzione: la donna viene descritta soprattutto attraverso la prospettiva di chi deve sceglierla. È il figlio maschio a dover decidere quale donna sposare. È il suo sguardo a stabilire quale sia più affidabile. È il suo giudizio a classificare la donna appariscente e quella discreta. La donna, in questa rappresentazione, non è il soggetto della scelta: è l’oggetto della scelta. È forse questo il passaggio più antico e più problematico dell’intera metafora.

Il femminismo, nella sua storia, ha combattuto anche contro questo spostamento di prospettiva: dalla donna definita attraverso lo sguardo altrui alla donna riconosciuta come soggetto della propria esistenza. Non significa che una donna non possa essere scelta, desiderata, amata o giudicata per le proprie qualità. Significa che la sua identità non dovrebbe esaurirsi nella domanda: “È una donna che un uomo sceglierebbe?” La domanda è un’altra: “Che cosa sceglie una donna per sé?” Una polemica che rischia di ridursi a una gonna.

Dopo le dichiarazioni di Tajani, la discussione si è rapidamente trasformata in una sequenza di reazioni, fotografie, battute e controrisposte. La vicenda ha finito così per produrre una curiosa contraddizione: mentre si discuteva del modo in cui una donna dovrebbe essere considerata, il dibattito tornava ancora una volta a concentrarsi sul suo corpo e sul suo abbigliamento.

È un meccanismo che dovrebbe far riflettere. Persino la protesta rischia talvolta di restare intrappolata nella stessa cornice che intende contestare. La questione più seria non è stabilire se sia meglio la gonna lunga o quella corta. È stabilire se abbiamo ancora bisogno di leggere la moralità di una donna attraverso il suo aspetto.

La responsabilità delle parole.Tajani ha scelto una metafora. Ha spiegato di non voler offendere e, successivamente, ha chiesto scusa. È corretto registrare entrambi gli elementi.E allora la domanda resta.Se si vuole parlare di affidabilità politica, perché usare come parametro la lunghezza della gonna di una donna?Se si vuole parlare di fedeltà, perché collegarla all’apparenza?Se si vuole parlare di famiglia, perché la donna viene definita innanzitutto attraverso il ruolo di moglie e madre?Non sono domande che richiedono indignazione. Richiedono precisione.Perché la gravità di una frase non si misura necessariamente dal clamore che produce. Talvolta si misura dalla normalità con cui ripropone un’idea che abbiamo smesso di considerare normale.Ed è forse questa la vera questione lasciata in eredità dalla polemica sulle gonne: non se una donna debba indossarne una lunga o corta, ma se, nel 2026, il suo abito possa ancora essere utilizzato come una scorciatoia per raccontare il suo carattere.

Una donna non diventa più affidabile perché mostra meno. E non diventa meno degna perché mostra di più. La misura di una donna, semplicemente, non dovrebbe stare nell’orlo della sua gonna.