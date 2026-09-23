Pallanuoto, Smile Cosenza rinuncia alla Serie A. Porcaro: “La Calabria e Cosenza perdono un importante punto di riferimento sportivo”

Una stagione 2025/2026 da incorniciare col raggiungimento della poule scudetto e la conquista della prima edizione della Conference CUP di pallanuoto femminile. Nonostante questi straordinari risultati, la Smile Cosenza Pallanuoto ha dovuto rinunciare alla partecipazione al massimo campionato 2026/2027, con conseguente ripartenza dalla serie B, e alla manifestazione europea. Sulla decisione della società cosentina è intervenuto il presidente del Comitato Calabro della Federazione Italiana Nuoto. “La rinuncia della Smile Pallanuoto Cosenza alla massima divisione – afferma Alfredo Porcaro – lascia inevitabilmente un sentimento di amarezza, soprattutto alla luce dello straordinario percorso compiuto dalla società negli ultimi anni. Avere raggiunto e conquistato una finale europea rappresenta un risultato di grande prestigio e testimonia l’impegno, la passione e la determinazione profusi, per portare la pallanuoto cosentina e calabrese a livelli così importanti. La decisione di rinunciare alla massima categoria non sarà stata certamente semplice. Sono convinto, tuttavia, che la dirigenza abbia valutato con grande senso di responsabilità e lungimiranza la situazione, ponendo al centro le prospettive future della squadra e gli obiettivi da perseguire nel medio e lungo periodo. Resta, però, la consapevolezza che la Calabria e in particolare la Città di Cosenza perdono un importante punto di riferimento sportivo. Forse, con una maggiore attenzione e una risposta più tempestiva ai segnali di difficoltà che la società aveva manifestato in diverse occasioni e con largo anticipo, si sarebbe potuto intervenire diversamente. Al di là di ogni considerazione, rivolgo alla dirigenza, allo staff, alle atlete e a tutta la società un sincero augurio per il futuro. Sono certo che sapranno affrontare questa nuova fase con la stessa determinazione che ha caratterizzato il loro percorso, lavorando per riconquistare quanto prima il ruolo che hanno saputo meritare nel panorama della pallanuoto nazionale ed europea. Alla Smile Pallanuoto Cosenza va dunque l’assoluta vicinanza dell’intero Comitato e il più sincero augurio di un pronto ritorno ai vertici, affinché possa continuare a regalare quelle emozioni e quelle soddisfazioni che, negli ultimi anni, hanno portato il nome di Cosenza e della Calabria ai vertici dello sport”.