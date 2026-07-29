La nuova intimità digitale tra donne: ti sembra un’amica, ma sei anche il suo pubblico

Ci sentiamo viste, comprese, meno sole, ma cosa accade quando quella vicinanza diventa anche una relazione economica?

Ogni mattina entra nella nostra casa, non suona il campanello, compare sullo schermo mentre prepariamo il caffè, aspettiamo un appuntamento o scorriamo distrattamente i social prima di dormire.

La vediamo senza trucco, la ascoltiamo mentre racconta una delusione, una crisi di coppia, la fatica della maternità, un cambiamento del corpo, una giornata difficile. Conosciamo il nome del suo cane, alcuni dettagli della sua famiglia, le abitudini che scandiscono le sue giornate.

Quando dice: «Oggi ho bisogno di parlarvi», ci fermiamo.

Quando piange, ci preoccupiamo, quando è felice, ci emozioniamo, quando consiglia qualcosa, siamo più inclini ad ascoltarla, perché, dopo mesi o anni di presenza quotidiana, non ci sembra più una persona sconosciuta, ma ci sembra un’amica. Eppure, non lo è. Non perché stia fingendo, non perché ogni parola sia costruita, non perché la vicinanza digitale sia necessariamente un inganno.

Ma perché tra noi e lei esiste una relazione particolare: noi conosciamo molti frammenti della sua vita, mentre lei non conosce la nostra. Noi possiamo provare affetto, fiducia, riconoscimento; lei comunica con una comunità che, nello stesso tempo, è anche il suo pubblico e quel pubblico produce attenzione.

L’attenzione genera visibilità, la visibilità può diventare valore economico. È qui che si apre una delle questioni più interessanti della cultura contemporanea: che cosa accade quando la confidenza tra donne diventa anche un modello di comunicazione e di lavoro?

Per molto tempo, la celebrità ha significato distanza, le persone famose apparivano su un palco, in televisione o sulle pagine di una rivista. Erano ammirate, ma restavano lontane. La loro vita privata era separata dalla scena pubblica.

I social hanno modificato questa geografia. Oggi la visibilità non si costruisce soltanto mostrando ciò che si fa, si costruisce mostrando ciò che si vive.

La creator non ci presenta esclusivamente un prodotto, un progetto o una competenza, ci racconta una parte di sé. Ci mostra la cucina, la camera da letto, il volto stanco, il momento di fragilità. Condivide ciò che un tempo sarebbe rimasto all’interno di una cerchia ristretta.

La quotidianità diventa contenuto, la vulnerabilità diventa linguaggio, la confidenza diventa relazione.

E la relazione diventa una delle risorse più preziose dell’economia digitale. Il successo non dipende soltanto dal numero di persone che guardano, ma dalla qualità del legame che si riesce a costruire.

Non basta essere viste, bisogna essere percepite come vicine.

Perché la vicinanza parla così spesso al femminile? La dimensione femminile non è un dettaglio di questo fenomeno.Per generazioni, alle donne è stato affidato il compito di mantenere vivi i rapporti. Ascoltare, ricordare, accogliere, mediare, intuire i bisogni degli altri, creare un clima di fiducia.Un lavoro immenso, spesso invisibile e quasi mai riconosciuto.Molte donne hanno imparato a osservare le emozioni altrui prima ancora di imparare a nominare le proprie. Sono state educate a essere disponibili, comprensive, capaci di tenere insieme ciò che rischiava di rompersi.Oggi quelle competenze relazionali sono diventate anche competenze comunicative.

Saper ascoltare, raccontare, creare identificazione, far sentire una persona vista, costruire una comunità, non sono qualità secondarie, sono forme di conoscenza e di lavoro. E sui social possono trasformarsi in una forza enorme. Molte influencer non si limitano a parlare alle donne. Parlano come se fossero tra donne.

Il linguaggio è quello della confidenza:

«Vi racconto una cosa.»

«So che molte di voi mi capiranno.»

«Qui possiamo dirci tutto.»

«Siamo una comunità.»

È un linguaggio potente perché richiama una forma di intimità già conosciuta: quella delle conversazioni tra amiche, delle esperienze condivise, delle parole che permettono di dire «anch’io». E quando una persona riesce a farci sentire comprese, la sua voce acquista un peso particolare.

Qual è il potere di una donna che dice: «Anch’io»? Una donna racconta di non riconoscersi più nel proprio corpo, nei commenti, altre donne rispondono:«Pensavo di essere l’unica.»

Una creator parla della difficoltà di conciliare lavoro, famiglia e tempo per sé. Qualcuna scrive: «Hai descritto esattamente quello che vivo.»

Una donna racconta una relazione che l’ha fatta sentire invisibile e centinaia di persone condividono esperienze simili.

In questi scambi c’è qualcosa di autentico, la parola può rompere l’isolamento, un’esperienza personale può diventare riconoscimento collettivo, una fragilità raccontata può aiutare altre persone a nominare ciò che provano.

Molte comunità digitali femminili hanno svolto, e continuano a svolgere, una funzione importante: hanno reso visibili temi che per molto tempo sono stati confinati al privato.

La maternità non idealizzata, la stanchezza, la pressione estetica, il dolore, la paura di non essere abbastanza, la difficoltà di conciliare ruoli diversi. Ma proprio perché il riconoscimento genera fiducia, può diventare anche una forza economica.

Quando ci sentiamo comprese, ascoltiamo con maggiore attenzione. Quando percepiamo qualcuno come vicino, abbassiamo le difese che normalmente riserviamo alla pubblicità. Quando una persona che seguiamo da anni ci consiglia un prodotto, il messaggio non arriva da un cartellone, ma arriva da una relazione e può assumere la forma di una confidenza:

«L’ho scelto perché mi ha aiutata.»

«Lo consiglio a voi perché so cosa significa sentirsi così.»

«Mi avete chiesto cosa uso, quindi ve lo racconto.»

La pubblicità quindi cambia voce.

Ma quando la cura diventa capitale cosa accade?

La domanda, allora, non è se sia legittimo guadagnare attraverso i social. Creare contenuti è un lavoro. Richiede tempo, competenze, capacità narrativa, esposizione e responsabilità. Costruire una comunità non è un’attività spontanea o priva di valore.

Ma che cosa accade quando la cura diventa una risorsa economica? Per secoli, le donne hanno svolto gratuitamente un lavoro relazionale enorme. Hanno ascoltato, consolato, organizzato, mediato, hanno custodito la memoria delle famiglie e mantenuto vivi i legami.

Oggi alcune di queste capacità vengono finalmente riconosciute come competenze.

È un cambiamento importante, ma quando la cura entra nel mercato, può accadere che il confine tra relazione e strategia diventi meno visibile.

Una creator può voler bene alla propria community e, nello stesso tempo, lavorare grazie a quella community.

Può condividere una fragilità reale e sapere che quella fragilità aumenterà il coinvolgimento, può essere spontanea e, contemporaneamente, conoscere molto bene le regole della comunicazione.

Le due dimensioni non si escludono. L’autenticità non scompare perché esiste un compenso e il compenso non dimostra che l’autenticità sia falsa.

La realtà è più complessa delle contrapposizioni, forse è proprio questa complessità a rendere l’intimità commerciale così difficile da riconoscere: non nasce necessariamente dalla finzione, ma dalla sovrapposizione tra emozione, relazione e lavoro.

La vulnerabilità è diventata una prestazione? Negli ultimi anni abbiamo imparato a considerare la vulnerabilità un valore.Mostrarsi imperfette è diventato un gesto di autenticità. Raccontare le proprie difficoltà può essere un modo per sottrarsi all’obbligo di apparire sempre forti, belle e felici.

Per molte donne, questa apertura ha rappresentato una liberazione, ma la vulnerabilità, quando entra nella logica dei contenuti, può assumere anche un’altra forma.

Può diventare una narrazione da condividere, un momento da registrare, un’esperienza da rendere comprensibile, coinvolgente, riconoscibile.

Il dolore non viene soltanto vissuto, può essere raccontato mentre accade e questo pone una domanda delicata: siamo ancora libere di attraversare una fragilità senza trasformarla in una storia pubblica?

Non tutte le emozioni devono diventare contenuti, non ogni sofferenza deve essere spiegata, non ogni momento difficile deve produrre una lezione, una testimonianza o un messaggio motivazionale.

Le donne hanno già conosciuto l’obbligo di essere disponibili per gli altri, oggi rischiano di incontrare una nuova richiesta: essere disponibili anche con la propria interiorità, mostrarsi, raccontarsi, condividere, essere autentiche in modo visibile. Ma l’intimità non è soltanto ciò che mostriamo è anche ciò che scegliamo di custodire.

La follower non guarda soltanto ma partecipa, chi segue una creator non è una presenza passiva, ascolta, commenta, consola, difende, racconta la propria esperienza, offre tempo, attenzione e fiducia.

Quando una influencer attraversa un momento difficile, molte donne si sentono coinvolte. Scrivono messaggi lunghi, condividono ricordi personali, cercano parole capaci di offrire sostegno. In alcuni casi, questa partecipazione genera comunità autentiche. In altri, il legame può diventare così intenso da creare una forma di investimento emotivo. La follower può sentirsi ferita se non riceve risposta. Può percepire come personale un cambiamento nei contenuti. Può difendere una persona che non conosce nella vita quotidiana come se stesse proteggendo un’amica. E quando arriva una proposta commerciale, la fiducia costruita nel tempo può orientare le scelte.

Non si acquista soltanto un prodotto, si può acquistare un senso di appartenenza.

Se lei lo usa, forse è adatto anche a me.

Se sostiene questo progetto, voglio esserci.

Se la seguo da anni, mi fido.

In questo passaggio, il consumo può assumere un significato affettivo, comprare diventa anche un modo per partecipare.

Ma ricordiamoci che la sorellanza non è un programma fedeltà. Le parole hanno un peso.Quando una creator definisce le proprie follower «amiche», «famiglia» o «sorelle», costruisce un immaginario di vicinanza.Può essere un linguaggio sincero, può nascere dal desiderio di creare uno spazio accogliente, ma può anche produrre una conseguenza: rendere più difficile distinguere il legame dalla relazione commerciale.

La sorellanza non dovrebbe diventare una strategia per chiedere fedeltà, non dovrebbe trasformarsi nell’idea che, per sostenere una donna, sia necessario acquistare tutto ciò che propone.

Non dovrebbe rendere il dissenso una forma di tradimento, una comunità è davvero libera quando permette anche la distanza.

Quando si può restare senza comprare, quando si può dissentire senza essere esclusi, quando si può smettere di seguire senza sentirsi colpevoli, quando l’affetto non viene misurato attraverso l’engagement. La sorellanza non è un programma fedeltà è la possibilità di riconoscersi senza possedersi.

Essere viste non significa essere conosciute, forse il successo dell’intimità digitale nasce da un bisogno più profondo: il bisogno di essere viste.Molte donne trascorrono la vita rispondendo alle necessità degli altri. Lavorano, organizzano, ascoltano, si prendono cura. Spesso vengono riconosciute per ciò che fanno, meno per ciò che provano.Quando una creator racconta un’esperienza simile alla nostra, può accadere qualcosa di importante:

Qualcuno ha detto ciò che io non riuscivo a dire.

Quell’emozione è reale, ma occorre distinguere tra essere viste ed essere conosciute, essere viste significa riconoscersi in una storia, essere conosciute significa essere accolte nella propria complessità.

I social possono offrirci il primo tipo di esperienza, le relazioni reciproche, quelle in cui anche noi possiamo essere ascoltate, contraddette e comprese, costruiscono il secondo. La differenza è sottile, ma è fondamentale, perché una persona può rappresentare ciò che proviamo senza conoscere chi siamo.

Non è ingenuità è umanità, affezionarsi a una persona che seguiamo non significa essere ingenui.Cercare conforto in una comunità non significa essere deboli.Sentirsi vicine a qualcuno che racconta esperienze simili alle nostre è una risposta umana al bisogno di appartenenza.Il problema non è l’affetto.Il problema nasce quando l’affetto ci impedisce di riconoscere la struttura economica che attraversa la relazione.Possiamo apprezzare una creator e sapere che il suo lavoro dipende anche dalla nostra attenzione.Possiamo fidarci di una persona senza rinunciare al senso critico.Possiamo partecipare a una comunità senza trasformare ogni consiglio in un acquisto.Possiamo sentirci rappresentate senza credere di essere conosciute.La consapevolezza non distrugge la vicinanza, ma la rende più libera.

Esiste una nuova alfabetizzazione emotiva? Forse oggi non abbiamo bisogno soltanto di educazione digitale, abbiamo bisogno di un’alfabetizzazione emotiva dei social.Dobbiamo imparare a riconoscere ciò che accade dentro di noi quando una persona ci sembra vicina.Possiamo chiederci:

Perché mi fido di questa voce?

Che cosa trovo in questa comunità?

Mi sento accolta o sento di dover dimostrare appartenenza?

Sto scegliendo un prodotto o sto cercando un legame?

Posso restare in questo spazio anche senza acquistare?

Non sono domande che servono a spegnere l’emozione, servono a proteggerne la libertà. Perché il rapporto tra donne può essere uno spazio straordinario di riconoscimento, sostegno e crescita, ma proprio per questo merita trasparenza, la fiducia è preziosa, non dovrebbe essere utilizzata senza responsabilità.

Le influencer non sono necessariamente persone che fingono, possono essere professioniste, imprenditrici, narratrici, divulgatrici, possono creare comunità importanti e offrire parole capaci di farci sentire meno sole. Ma la loro presenza nella nostra quotidianità non coincide automaticamente con un’amicizia. Non perché la relazione sia falsa, ma perché è diversa, noi conosciamo una parte della loro vita, loro incontrano una moltitudine di persone attraverso una presenza pubblica. Noi possiamo provare affetto, loro possono provare gratitudine e vicinanza verso la comunità. Ma la relazione resta asimmetrica, riconoscerlo non significa svalutare ciò che proviamo, significa non consegnare alla familiarità il potere di sospendere il nostro giudizio.

Quindi la domanda che dovremmo porci è: «Che cosa sto cercando in questa relazione?» Compagnia? Riconoscimento? Ispirazione? Una voce che ci aiuti a nominare ciò che proviamo? Non c’è nulla di sbagliato nel cercare tutto questo. Ma è importante ricordare che una relazione digitale può essere sincera e, nello stesso tempo, professionale. Può essere affettuosa e, nello stesso tempo, commerciale, può sembrarci intima e restare non reciproca, può farci sentire meno sole senza sostituire le persone che conoscono davvero la nostra storia, può sembrarti un’amica, ma sei anche il suo pubblico e imparare a tenere insieme queste due verità non rende la relazione più fredda, la rende più consapevole, forse anche più libera.